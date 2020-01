Il Mercatino delle Pulci di Arco

Informazioni utili, date e orari del mercatino dell'antiquariato

Calendario delle aperture

Il, in virtù del fatto che soggiace a precise regole d’ingaggio commerciale e criteri di vendita, rassicura il visitatore consapevole di ciò che realmente può trovare esposto sulle decine di bancarelle assiepate ordinatamente lungo le vie e nelle piazze delIn particolare, le zone interessate risultano. Il giorno del ritrovo corrisponde al, durante il quale gli espositori hanno libertà di venderesia industriali che artigianali purché privi di qualsiasi valore storico o artistico, o valore economico superiore a € 200,00.È appunto uncontraddistinto dalla prevalenza esclusiva di “”, ovverosia piccolezze, minuterie, gingilli e oggetti portatili, che si ritagliano un palcoscenico su misura a scapito di articoli rigorosamente vietati per etica e morale anticoncorrenza, fra di essi animali vivi, antiquariato di pregio, metalli e pietre preziose, cicli e ciclomotori, alimentari, armi e prodotti ingombranti.sono condizioni da rispettare nell’ambito di un mercatino bello da visitare, tranquillo e molto allegro, in cui si assapora il gusto del passato.Mercatino delle Pulcicentro storico di Arco ( Trento ).18 gennaio, 15 febbraio, 21 marzo, 18 aprile, 16 maggio, 20 giugno, 18 luglio, 15 agosto, 19 settembre, 17 ottobre, 21 novembre, 19 dicembre 2020.da novembre a marzo ore 8.00 – 17.00; da aprile a ottobre ore 8.00 – 19.00.accesso gratuito.mercatini delle pulci.contattare il Comune di Arco al tel. 0464/583511.Percorrere l’Autostrada A22 del Brennero fino all’uscita di Rovereto sud proseguendo in direzione Lago di Garda ; la stazione ferroviaria più vicina si trova a Rovereto, collegata al paese tramite le linee bus 205, 301 e 751; l’aeroporto di Verona Villafranca è il più vicino alla località.Scopri i principali eventi in Trentino Alto Adige