Il Carnevale di Arco

Quest’anno sulcompie 143 anni il: inaugurato nel 1876, non sembra invecchiato di un giorno a guardare la vivacità degli animatori, l’allegria del pubblico di grandi e piccini e l’intero allestimento cittadino: si tratta sicuramente di uno dei più longevi Carnevali del Trentino Ad Arco il Carnevale inizia nel fine settimana antecedente il giovedì grasso () e raggiunge il culmine nel fine settimana antecedente il martedì grasso ().è il nome ufficiale della manifestazione, che prevede un susseguirsi di eventi principali e collaterali che coinvolgono ogni tipologia di visitatore.I due weekend della kermesse carnevalesca si ripetono con un ricco copione: nelle quattro giornate dei festeggiamenti, il momento culminante sarà costituito dalle(domenica 23 febbraio e 3 marzo), ai quali potranno accedere i bambini, anche accompagnati dai loro genitori, per procedere lungo il tragitto nel centro del paese.Oltre alle sfilate dei carri, ci sono le, il tutto nella suggestiva cornice della bellissima cittadina di Arco.I due weekend sono impostati con la medesima formula che prevede giochi e spettacoli al sabato e sfilata dei carri alla domenica, si articolano secondo questo programma:

: i festeggiamenti iniziano ufficialmente alle 14 nelle piazze del centro storico. I bambini avranno a disposizione giochi cantastorie, zucchero filato e coriandoli.ci sarà il momento più atteso, con la spettacolare sfilata dei carri allegorici, che seguiranno il circuito del centro storico.In caso di maltempo durante una delle due sfilate,L’organizzazione di Carnevalarco è promossa ed eseguita dal Gruppo Costruttori Associati, che riunisce in una maxi associazione tutte le precedenti realtà medio-piccole, come Burloni, Jamaica, Mattacchioni, Piazaroi e infine Comitato Manifestazioni Rivane: è grazie a questo cuore di folclore cittadino che è possibile l’allestimento dell’intera kermesse e la costruzione materiale dei carri allegorici, grazie anche al contributo del Comune di Arco.CarnevalarcoArco (Trento).dal 23 febbraio al 3 marzo 2019.Sabato 23 febbraio 2019 ore 14Piazze del centro storico intrattenimento per bambini.Domenica 24 febbraio 2019 ore 14Circuito centro storico: sfilata dei carri allegorici.Sabato 2 marzo 2019 ore 14Piazze del centro storico intrattenimento per bambini.Domenica 3 marzo 2019 ore 14Circuito centro storico: sfilata dei carri allegorici.In caso di maltempo di una delle due date delle sfilate dei carri, l'appuntamento si recupera domenica 10 marzo 2019.Maggiori informazioni sul sito ufficiale