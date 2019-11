I mercatini di Natale a Lazise sul Lago di Garda

Mercatini di Natale a Lazise

Calendario delle aperture

Novembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Che siate bambini o adulti non importa: qualsiasi persona che abbia visto almeno una volta i mercatini natalizi non può non ammettere di essere rimastache gli stand e le loro luci trasmettono. Lazise , un paesino di 7000 anime in provincia di Verona , ogni anno si ripropone l'appuntamento con una formula che unisce la tranquillità, un bel paesaggio e un mercatino natalizio di circa, oltre al'immancabile area street food e alla pista di pattinaggio su ghiaccio.Lazise si trova sulla sponda orientale del Lago di Garda e quella delè una tradizione che si rinnova sempre, così come quella del presepe.Chi visita i mercatini(vedi specchietto riepilogativo in fondo all'articolo per le date esatte di apertura) non può prescindere dal compiere una passeggiata in città o fare un giro del paese in carrozza con Babbo Natale. Per i più piccoli c'è anche la possibilità di divertirsi con le animazioni e i laboratori creativi.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sui mercatini di Natale più belli del Lago di Garda Piazza Vittorio Emanuele II e Lungolago Marconi, Lazise (Verona).23-24-30 novembre, 1-7-8-14-15-21-22-23-24 dicembre 2019 e tutti i giorni dal 26 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.dalle 10 alle 19.maggiori informazioni sul sito ufficiale del Comune o sulla pagina Facebook dedicata.: Lazise si trova appena a nord di Gardaland e si può raggiungere grazie all'Autostrada A4 con uscita a Desenzano o in alternativa con la A22 del Brennero con uscita Affi - Lago di Garda.