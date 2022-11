I mercatini di Natale a Manerba del Garda

Se non avete mai assistito a un Natale "lacustre", non perdetevi per nessuna ragione quello di Manerba del Garda, località in provincia di Brescia che si affaccia e specchia (indovinate...) sul meraviglioso Lago di Garda, uno splendore naturale che il mondo ci invidia.



Il cartellone di eventi natalizi si sviluppa dal 3 dicembre 2022 al 29 gennaio 2023 (anche se si concentra soprattutto fino all'Epifania) e racchiude tanti eventi, laboratori, animazioni per bambini e spettacoli per tutta la famiglia. Tra i molti appuntamenti ci sono anche i mercatini di Natale a cura dell'Oratorio, che si svolgono domenica 11 dicembre 2022 dalle ore 10:30 (Piazza Aldo Moro) e il presepe meccanico alla Chiesa di San Giovanni (8 dicembre-29 gennaio).



Il programma completo dell'iniziativa è disponibile sul sito del Comune (vedi link qui sotto).

Informazioni, date e orari dei mercatini di Natale a Manerba

Calendario delle aperture

Dicembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Piazza Aldo Moro, Manerba del Garda (Brescia).11 dicembre 2022.dalle ore 10:30.Maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook del Comune.in auto da Brescia percorrere la SP BS11 in direzione Centro/Tangenziale Sud, uscire in direzione Verona/Salò, proseguire per Salò, imboccare la SP BS572 e seguire per Manerba del Garda.In treno: dalla stazione di Brescia, bus per Manerba del Garda.In aereo: gli aeroporti più vicini sono quelli di Brescia e Bergamo, distanti dalla località rispettivamente 30 e 80 km.