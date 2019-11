Il Presepe Meccanico di Manerba del Garda

Informazioni utili, date e orari per visitare il presepe meccanico

Sono circa trecento i metri quadrati su cui si estende ildi Manerba del Garda : giochi di luce, particolari curati fin nei minimi dettagli e inseriti di anno in anno per arricchire la scena d’insieme; allestimenti scelti con cura e originali meccanismi elettronici e artigianali che fanno muovere le statue in modo quasi naturale.Sono infatti circa 500 le statuine che animano i paesaggi a volte familiari e di paese mentre i gesti e i movimenti sono azionati da pompe idrauliche e motorini.Per visitarlo in tutto il suo splendore basta fare un giroalla(vedi specchietto ripilogativo in fondo all'articolo per le date esatte di apertura), dove per la XXIII edizione il Gruppo Volontario "Amici di San Bernardo" si fa artefice di questa realizzazione artigianale di grande impatto scenografico.Come ogni anno tra Natale e l’Epifania, Manerba del Garda aspetta la gente con la giostra di Natale, i gonfiabili e la, dove i bimbi possono consegnare la propria letterina. Non mancano le bancarelle con tanti prodotti artigianali da portare a casa come souvenir.Se ti piacciono i presepi, leggi anche il nostro articolo sui presepi più belli d'Italia : Presepe meccanico di Manerba del Garda: Chiesa di San Giovanni, Piazza Garibaldi, Manerba del Garda (Brescia): dal 14 dicembre 2019 al 26 gennaio 2020 secondo il calendario che riportiamo di seguito.14-15-21-22-24-25-26-27-28-29-30-31 dicembre 2019;1-2-3-4-5-6-9-10-11-12-16-18-19-23-25-26 gennaio 2020.14-21-27-28-30 dicembre e 1-2-3-4-9-10-11-16-18-23-25 gennaio ore 14-18;15-22-25-26-29-31 dicembre e 5-6-12-19-26 gennaio ore 9:30-12 e 14-18;24 dicembre ore 14-18 e 22:30-1 a.m.: ingresso libero.: maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.: siamo sulle sponde lombarde del Lago di Garda , a circa 40 km da Brescia . Per raggiungere Manerba del Garda si segue l’A4 con uscita Desenzano e poi la SS 45bis.