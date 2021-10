I mercatini di Natale a Riva del Garda

Informazioni utili per la visita

Calendario delle aperture

Novembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

possono essere un luogo ideale dove fare incontrare la tradizione e il gusto. Riva del Garda quest’anno il Natale prende formaper una nuova edizione del, allestito per l’occasione in Piazza Cesare Battisti e Piazza Garibaldi.Le classiche casette di legno diventano protagoniste delle festività nel centro storico della località sul Lago di Garda La proposta è ancora una volta incentrata sui, dove le eccellenze del territorio spaziano dai formaggi ai vini, passando per i canederli e la carne salada.Non possono mancare, ovviamente, nemmeno i dolci e i prodotti tipici del periodo: l’invoglia la gente a coccolarsi e concedersi qualche peccato di gola tra uno strudel e un bicchiere di vin brulè.Quello di Riva del Garda è unnel quale fermarsi a mangiare sul posto o dove fare acquisti da portare a casa o da regalare agli amici.Nel, dove brillano le nuove luminarie, c’è spazio anche per due container speciali: uno è dedicato alle associazioni locali, le quali a rotazione propongono i propri progetti coinvolgendo le famiglie presenti e autofinanziandosi con la vendita di addobbi e idee regalo, mentre l’altro diventa teatro di una suggestiva scena natalizia.Il Natale è speciale proprio per l’aria di festa che si respira: per questo ogni giorno sono presenti spettacoli, musica dal vivo e tanteper i più piccoli, tra cui l’immancabile truccabimbi. Per tutti, invece, la sera disi fa festa con i dj set e, dopo i fuochi d’artificio a mezzanotte, la musica continua fino alle 2 di notte.Il giorno dell'Epifania (6 gennaio), da non perdere l'arrivo dell'attesissima, che per la 26° volta uscirà dalle acque del Lago di Garda per regalare doni ai bambini presenti.Puoi scoprire qui il programma della manifestazione. Di Gusto in Gusto è l’evento gastronomico delper questo Natale 2021.Il territorio, sempre molto attivo dal punto di vista delle proposte culturali e dell’intrattenimento, propone anche una divertente Casa di Babbo Natale a Riva del Garda , i tradizionali mercatini di Natale ad Arco e i mercatini di Canale di Tenno Villaggio di Natale “Di Gusto in Gusto”Piazza Cesare Battisti e Piazza Garibaldi, Riva del Garda (Trento).dal 19 novembre 2021 al 6 gennaio 2022.aperto dalle 10 alle 21.Il 31 dicembre aperto dalle 10 alle 02:00 a.m.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale del Garda Trentino ingresso gratuito.Riva del Garda si può raggiungere in auto percorrendo la A22 e uscendo al casello di Rovereto Sud/Lago di Garda Nord, da dove si prosegue sulla SS240.Da Brescia si raggiunge Riva del Garda percorrendo la Gardesana Occidentale (SS45 bis).Per chi si muove con i mezzi pubblici esistono collegamenti diretti da Trento e Rovereto (Autobus Trentino Trasporti), ma anche da Verona, Desenzano e Peschiera (Autobus A.T.V.).Cortesia foto: Fabio Staropoli Fotofiore