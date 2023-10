I mercatini di Natale a Canale di Tenno in Trentino

Informazioni, date e orari del mercatino di Natale

Calendario delle aperture

Novembre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

si svolgono(vedi calendario delle aperture nello specchietto riepilogativo in fondo all'articolo). Non è un caso che sia uno dei mercatini più amati del Trentino:, annoverato tra icon i suoi tipici fabbricati in pietra, le corti interne, antichi volti e i vicoli medievali, è una cornice ideale per vivere l'atmosfera dell'Avvento.Dopo essere stata abbandonata durante il secondo conflitto mondiale,è tornata al suo antico splendore a partire dal 1960 circa, quando alcuni artisti hanno cominciato ad abitarla, conservando intatta l'antica struttura architettonica risalente al XIII secolo.Una volta arrivati in prossimità del borgo, i volontari aiutano i visitatori a raggiungere il, che si snoda tra "volti" a botte, sottopassi e ballatoi. Quelle che un tempo erano le dimore in pietra dei contadini, oggi accolgono le bancarelle e i locali a disposizione dei turisti: le casette in legno tipiche del periodo natalizio lasciano qui spazio a qualcosa di speciale, rendendo affascinante questo evento.Tra lanterne in ferro battuto e stretti passaggi è possibile immergersi in un'atmosfera quasi magica: in un autentico viaggio nel passato, ci si può addentrare in cortili, piccoli slarghi, antiche stalle, cantine e scalinate che si inerpicano lungo il fianco della montagna. Per l'occasione, il borgo è adornato di, luci e fiocchi colorati, mentre per le strade risuonano canti natalizi e si esibiscono gruppi in costume, musicisti itineranti, voci soliste e corali.I numerosi espositori propongono le proprie creazioni natalizie,dell'artigianato locale e di hobbisti creativi che si sposano con l'atmosfera di festa. Tra gli oggetti in vendita è possibile trovare pezzi unici realizzati a mano e finemente decorati, da prodotti tessili a vere e proprie sculture di metallo, utensili in legno, bijoux raffinati e decorazioni per la casa.Non mancano letrentine e tennesi: speck, miele, prodotti da agricoltura biologica, olio extravergine di oliva, vini come la Schiava Lorè e il Merlot di Tenno, grappa e marroni.Da non perdere i piatti della tradizione risalenti al ‘500 e preparati ancora artigianalmente come la, che consiste in ottima carne di manzo, cruda o cotta, insaporita con spezie e accompagnata dai "", e il, una densa zuppa contadina, sempre tipica trentina. Immersi e coccolati da questi profumi, è anche possibile gustare prodotti enogastronomici locali nelle osterie nei paraggi.Anche per i più piccoli è possibile vivere la manifestazione divertendosi, con attività appositamente dedicate a loro. Immancabile è, simpatico autoctono che, sporco di fuliggine, distribuisce caramelle ai bambini intrattenendo anche i più grandi.Visitando questo caratteristico mercatino è quindi possibile coniugare la visita a un borgo medievale ben conservato alla scoperta dell'artigianato trentino, assaporando squisiti piatti della tradizione.Mercatino di Natale nel Borgo di Canale di TennoCanale di Tenno (Trento).25-26 novembre e 2-3-8-9-10-16-17 dicembre 2023.dalle 9:30 alle 18.Il 24 dicembre alle ore 22: corteo dei pastori.Il 26 dicembre dalle 16 alle 18: presepe vivente.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Turismo del Garda Trentino per raggiungere Tenno si può percorrere l'autostrada A22 del Brennero, uscire a Rovereto Sud, seguire le indicazioni per il Lago di Garda e successivamente per Tenno.SS 45 Bis: proseguire verso, Pietramurata, Dro, Arco, Tenno.Gardesana Orientale: proseguire verso Peschiera, Garda, Malcesine, Torbole, Riva del Garda, Tenno.Gardesana Occidentale: proseguire verso Desenzano, Salò, Limone s/G, Riva del Garda, Tenno.Dove parcheggiare: Ville del Monte, tra Tenno e il lago di Tenno; il parcheggio si trova a 10 minuti a piedi dal borgo. In alternativa, parcheggio presso il Lago di Tenno.attivo solo nei giorni e orari del mercatino di Natale sulla tratta parcheggio loc. Lago di Tenno - Canale dalle ore 9:30 alle 18 (2 € andata+ritorno).(foto C.Caliari)