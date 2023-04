La mostra 'David LaChapelle: Fulmini' a Trieste, Salone degli Incanti

Informazioni, date, orari e prezzi della mostra

Calendario delle aperture

Aprile 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

È ildi Trieste a ospitare la mostra, in programma. Siamo nei suggestivi spazi dell’ex-Pescheria Centrale, proprio sul porto, dove per l’occasione il Centro Espositivo d’Arte Moderna e Contemporanea accoglie un’esposizione didi cinquant’anni di attività creativa del fotografo statunitense, considerato uno degli artisti più influenti a livello internazionale.Fulmini offre ai visitatori un’esperienza di immersione totale nell’opera di David LaChapelle (nato a Fairfield, Connecticut, nel 1963). La– nuova nei contenuti ecome sempre – propone immagini dove le attività della natura, dell’uomo, del caos e del paradiso illuminano come fulmini.Il percorso espositivo si sviluppa attraverso scatti in cui l’immaginazione di LaChapelle “coglie il dramma dell’attimo in una maestosa nave da crociera ricomposta nelle forme di un ghiacciaio, in un diluvio dei nostri giorni che minaccia l’avvenire di Las Vegas e in storie bibliche materializzate in visioni contemporanee”, ma ci sono anche scene più intime di paesaggi popolati da angeli, santi, fiori e figure mitologiche, che sovente lo stesso fotografo animaLaChapelle è, ma negli anni il suo lavoro ha spaziato tra molti generi, dai video musicali ai progetti teatrali e cinematografici. Ha esposto i suoi lavori in gallerie e musei di tutto il mondo, come il Musée de la Monnaie e il Musée d’Orsay a Parigi, la National Portrait Gallery, Barbican Centre e il Victoria and Albert Museum a Londra, il Groninger Museum in Olanda, il Palazzo delle Esposizioni a Roma, il Palazzo Reale e il MUDEC a Milano, la National Portrait Gallery a Washington D.C., la Venaria Reale a Torino e il Fotografiska a New York City.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principali mostre da vedere in Italia nel 2023 David LaChapelle: FulminiSalone degli Incanti, Riva Nazario Sauro n°1, Trieste.dal 22 aprile al 15 agosto 2023. Chiuso il martedì.lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 10-20 (ultimo ingresso alle 19).Sabato, domenica e festivi ore 10-21 (ultimo ingresso alle 20).25 aprile ore 10-21.1 maggio ore 10-21.2 giugno ore 10-21.15 agosto ore 10-21.- Biglietto intero 17 €.- Biglietto ridotto 13 € (studenti universitari fino a 25 anni con tessera di riconoscimento; senior over 65; giornalisti non accreditati con tessera OdG e bollino dell'anno in corso, forze dell'ordine; insegnanti; guide turistiche con patentino al seguito).- Biglietto ridotto speciale 7 € (ragazzi 6-18 anni).- Pacchetto family (1 o 2 adulti + bambini): con bambino da 6 a 18 anni, adulto 13 € + ragazzi 7 € / con bambino fino a 5 anni, adulto 13 € e bambini gratis.- Gratuito per bambini fino ai 5 anni, persone con disabilità certificata a partire dal 50% o in possesso di Disability Card, un accompagnatore per disabile che presenti necessità, possessori di FVGcard e giornalisti accreditati.- Gruppi: biglietto ridotto e un biglietto omaggio ogni 20 persone (microfonaggio obbligatorio).- Scuole: biglietto ridotto speciale, insegnanti gratuiti (microfonaggio obbligatorio).il servizio di guardaroba non è attivo. Non si può accedere con caschi, zaini o borse voluminose.I cani possono accedere alla mostra.Tel. +39 338 4962409, infomostralachapelle@gmail.comMaggiori informazioni e dettagli sono disponibili sul sito ufficiale della mostra.il Salone degli Incanti si raggiunge facilmente dalla stazione FS di Trieste percorrendo Corso Camillo Benso Conte di Cavour, Riva Tre Novembre, Riva del Mandracchio e Riva Nazario Sauro (meno di 1,5 km in totale). In alternativa, dalla stazione FS si può prendere l’autobus (linee 30-8-17).