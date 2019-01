La Fiera di Olio Capitale a Trieste

Informazioni utili, date e orari per visitare la Fiera

Fruttati, intensi o più leggeri, dal colore ambrato o magari più scuro, gli oli sono condimenti in grado di valorizzare anche le più semplici ricette; in programmaè dedicato tutto a loro, un salone degli oli extra vergine tipici e di qualità per imparare ad apprezzarne le qualità organolettiche in ogni sfaccettatura.In mostra le migliori produzioni e le etichette più eccellenti tra Igp, Dop, italiani e stranieri; un centinaio di produttori provenienti da tutta Italia che propongonoda degustare ma anche da acquistare e portare a casa.Per i professionisti del settore è possibile incontrare i produttori grazie alla consulenza di una segreteria organizzativa che può organizzare un’agenda su misura, mentre per i consumatori sono previste molte attività di formazione con miniper imparare a scegliere l’olio migliore oppure lezioni con gli chef della Scuola di Cucina di Olio Capitale per il correttodell’olio a seconda del piatto.: Olio Capitale: Stazione Marittima di Trieste, Molo dei Bersaglieri 3: dal 15 al 18 marzo 2019: dalle 10 alle 19: 7 euro (5 euro con la preregistrazione sul sito)Mostra mercato: sul sito ufficiale della manifestazione: per raggiungere la fiera A4 Venezia - Trieste con uscita al casello Monfalcone-Lisert, proseguire in direzione Trieste e uscire a Sistiana e seguire le indicazioni centro.Scopri tutti gli eventi del Friuli Venezia Giulia