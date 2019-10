La Barcolana di Trieste

Informazioni utili per partecipare o assistere alla regata

Calendario delle aperture

Ottobre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La più grande regata velica del mondo si terrà nel golfo di Trieste domenica, ma la 51° edizione della gloriosaapre i battenti già il 2 ottobre 2019 con una serie di iniziative preparatorie all’attesissimo giorno della competizione.Le imbarcazioni e i relativi equipaggi si danno battaglia in un’area marina che disegna un quadrilatero a vertici fissi: il percorso misura complessivamentecondal tratto fra Barcola e Miramare e arrivo davanti aLa Barcolana è un evento che si può vivere da protagonisti iscrivendo allala propria imbarcazione, ma lo spettacolo cui si assiste da semplice spettatore risulta indescrivibile, specialmente nell’ottica di poter essere ospitati a bordo di un supermaxi impegnato a veleggiare, oppure sperimentare nuove eccitantiosservando da un gommone condotto da un driver esperto, da un elicottero in volo, da una mongolfiera, da terrazze panoramiche o direttamente dal campo di regata.Il palcoscenico d’acqua accoglie in morbido galleggiamento oltre 2000 barche (nel 1969, anno della prima edizione, i partecipanti erano soltanto 51, raddoppiati nel 1974 e passati a 1.025 nel 1993), foltissimo stuolo che attribuisce alla Barcolana un altro primato, ovvero quello di regata più affollata del mondo. La, organizzatrice della gara, ne disciplina lo svolgimento e lein base alla lunghezza del mezzo al galleggiamento.Dopo il record della scorsa edizione con oltre 2700 imbarcazioni, Barcolana ritorna con nuovi format e tante novità a terra e in mare; il calendario degli eventi comprende oltre 300 appuntamenti che si svolgono in tutta la città ed è disponibile presso l'infopoint della manifestazione e negli uffici turistici di Trieste.Sarà Piazza dell’Unità d’Italia la grande novità di Barcolana51; per la prima volta la piazza sarà il cuore dell'evento con uno spazio dedicato al pubblico, il Villaggio Barcolana.Disponibile alla visita ci sarà anche quest'anno l’, lo storico veliero di proprietà della Marina Militare, un pezzo esemplare di storica archeologia nautica.Laboratori, mostre, esposizioni e convegni completano il quadro nel quale s’inserisce una Barcolana con tante regate minori (ad esempio lariservata a velisti dagli 8 ai 15 anni, lacui accedono imbarcazioni storiche e lache si svolge in notturna), i concerti die altre sorprese della. A chiudere la giornata della vigilia, sabato 12 ottobre, i fuochi d'artificio riempiranno il cielo alle 22:30.BarcolanaPiazza Unità d’Italia e Golfo di Trieste.13 ottobre 2019.partenza della regata prevista per le ore 10:30.tariffe a seconda delle prospettive di visione scelte.regata velica.appuntamenti dal 2 al 13 ottobre 2019.Maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.dall’Autostrada A4 Venezia – Trieste uscire a Sistiana e prendere la SS 14 Costiera che arriva fino in città; la stazione ferroviaria di Trieste è ubicata in Piazza Libertà.Attive le autolinee SAF Autoservizi FVG S.p.A., Internazionali e APT Gorizia.L'aeroporto di Ronchi dei Legionari è collegato alla città dall’autobus navetta linea 51, che colma la distanza in circa un’ora.