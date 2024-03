Il percorso espositivo

è in mostra aldicon, un’esposizione di oltre 200 fotografie che ritraggono la vegetazione, i fiumi, le montagne e le persone che popolano l’Amazzonia brasiliana. Curata da Lélia Wanick Salgado, compagna di lavoro e di vita del fotografo, Amazônia propone un’immersione totale nella più grande foresta del mondo, invitandoci a riflettere sulla necessità di proteggerla.Dopo il progetto, dedicato alle regioni più remote del pianeta, Salgado ha intrapreso altri viaggi per catturare l'incredibile ricchezza e varietà della foresta amazzonica brasiliana e la vita dei suoi popoli. In un arco temporale di, si è ripetutamente stabilito nei villaggi dei diversi gruppi etnici per indagare, carpire e immortalare la natura e le persone che vi abitano.Gli scatti di Amazônia sono già stati esposti negli anni scorsi a Roma e Milano. Ora l'esposizione è arrivata a Trieste, dove fino al 13 ottobre possiamo scoprire le incredibili immagini di Salgado in questo appuntamento organizzato da Civita Mostre e Musei e da Contrasto.La mostra si sviluppa attorno a due temi: lee le fotografie delle popolazioni indigene. Nel primo caso, si suddividono tra(una panoramica di immense cascate e cieli tempestosi),(la foresta amazzonica è l’unico luogo al mondo in cui il sistema di umidità dell’aria non dipende dall’evaporazione dagli oceani: ogni albero disperde centinaia di litri d’acqua al giorno, creando fiumi aerei anche più grandi del Rio delle Amazzoni; piogge torrenziali, nuvole, che offrono uno spettacolo sempre diverso),(cime avvolte nella nebbia e pendii inferiori ricoperti dalla foresta pluviale),(in passato chiamata “inferno verde”, oggi è considerata un tesoro naturale unico) e(un arcipelago formato da quasi 450 isole di ogni forma immaginabile che emergono dalle acque scure del Rio Negro).Per quanto riguarda le, al centro della mostra i visitatori trovano tre alloggiamenti che rappresentano le tipiche abitazioni, chiamate “ocas”. Insieme, questi spazi espongonodelle popolazioni dell’Amazzonia, insieme a interviste video dei leader indigeni. Questa sezione è incentrata su, rispettivamente gli Awa-Guajá (appena 450 membri, considerata la tribù più minacciata del pianeta), Marubo, Korubo (la tribù con meno contati esterni), Waurá, Kamayurá, Kuikuro, Suruwahá, Asháninka, Yawanawá, Yanomami, Macuxi e Zo’é.Il percorso di visita è accompagnato da unacomposta appositamente per la mostra dae ispirata ai suoni autentici della foresta. L’esposizione comprende anche due, dove in una si mostra il paesaggio boschivo, le cui immagini scorrono accompagnate dal suono del poema sinfonico Erosão di Heitor Villa-Lobos, mentre nell’altra ci sono ritratti di donne e uomini indigeni con il sottofondo di una musica composta appositamente da Rodolfo Stroeter.Nelle intenzioni di Salgado le immagini testimoniano ciò che sopravvive prima di un’ulteriore progressiva scomparsa. Il suo desiderio è che tra 50 anni la mostra non sia solo una testimonianza di un mondo perduto; per questo "affinché la vita e la natura possano sottrarsi a ulteriori episodi di distruzione e depredazione, spetta a ogni singolo essere umano del pianeta prendere parte alla sua tutela”.Sebastião Salgado. AmazôniaSalone degli Incanti, Riva Nazario Sauro n°1, Trieste.dal 29 febbraio al 13 ottobre 2024.- Dal 29 febbraio al 31 maggio 2024 aperta dal lunedì alla domenica ore 10-19 (la biglietteria chiude alle 18). Chiusa il martedì.- Dall'1 giugno al 13 ottobre 2024 aperta dal lunedì alla domenica ore 11-20 (la biglietteria chiude alle 19). Chiusa il martedì.- Biglietto open 18 €.- Biglietto intero 16 €.- Biglietto ridotto 13 € per over 65, convenzioni, dipendenti del Comune di Trieste (con badge nominale).- Biglietto ridotto gruppi 13 € (min.10, max 25 persone con prevendita).- Biglietto ridotto studenti 6 € fino a 25 anni e per classi scolastiche.- Gratuito per bambini fino a 5 anni, diversamente abili, un accompagnatore per diversamente abile che presenti necessità, dal 1 luglio possessori della FVG Card, possessori di coupon omaggio, guide turistiche, docenti accompagnatori, giornalisti accreditati con regolare tessera dell’Ordine Nazionale.- La prenotazione è obbligatoria per gruppi e scuole e consigliata per i singoli al costo di: 1,50 € a persona.- La tabella completa dei prezzi con tutte le soluzioni (riduzioni speciali, scuole, famiglie, ecc…) è disponibile sul sito ufficiale della mostra.maggiori informazioni e dettagli sono disponibili sul sito del Salone degli Incanti , tel. +39 040 322 6862 - 040 675 4032 , email: eventi.culturali@comune.trieste.it.il Salone degli Incanti si raggiunge a piedi dalla stazione FS di Trieste percorrendo Corso Camillo Benso Conte di Cavour, Riva Tre Novembre, Riva del Mandracchio e Riva Nazario Sauro (meno di 1,5 km in totale).Per chi preferisce i mezzi pubblici, dalla stazione FS si può prendere l’autobus (linee 30-8-17).