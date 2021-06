Triskell, il Festival Celtico di Trieste

Informazioni utili, date e orari per visitare il festival

Dieci interi giorni,, per immergersi nella cultura celtica: è quello che promette la XXI edizione del, che si tiene come ogni anno negli spazi suggestivi del Boschetto del Ferdinandeo aIl, disponibile sul sito ufficiale (vedi link nello specchietto riepilogativo in fondo all'articolo), è veramente ricco e prevede concerti (più di 20 band ospiti), animazioni (imperdibile quella di Harry Potter per i bambini), conferenze, il mercatino, rievocazioni, workshop per adulti e piccini, spettacoli, danza, arte, bodypainting, celebrazioni (quest'anno ricorre il 700° anniversario di Dante), sport (torneo e dimostrazioni di tiro con l'arco e spada) e anche ristorazione.L'ingresso al festival èe, visto che è allestito in un parco pubblico, non è richiesta la prenotazione; ovviamente la manifestazione si svolge nel rispetto delle norme anticontagio in vigore, per cui è necessaria la collaborazione di tutti/e.Oltre ai tantissimi appuntamenti, durante il festival la Fata Foglia ammalierà a sorpresa i viandanti nei vialetti del Boschetto e terrà delle sessioni terapeutiche individuali di arpaterapia; inoltre, ogni sera dalle ore 21 si terranno le divinazioni alcon le Sacerdotesse del Giardino Arcano. Ancora, ogni giorno si potrà percorrere ilai 3 archi, creato e custodito dal guardiano Àrtos. Non mancheranno le dimostrazioni pratiche - tra cui quella di forgiatura di lame e creazione di foderi - così come la mostra a pannelli sulle migrazioni dei Celti.Il Triskell Celtic Festival di Trieste è organizzato dall’Associazione culturale Uther Pendragon.: Triskell Celtic Festival: Boschetto del Ferdinandeo, via Carlo de Marchesetti, Trieste.: dal 23 luglio all'1 agosto 2021.: ingresso libero, alcuni eventi particolari a pagamento.: festival internazionale di musica e cultura celtica.: programma completo e maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina Facebook dedicata.: il capolinea della linea 11 ferma proprio davanti al Palazzo del Ferdinandeo. Per chi arriva in treno, si consiglia di raggiungere via Mazzini, dove passa l’11.