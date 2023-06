Borgo DiVino in Tour a Borgo Santa Caterina, Bergamo

Location prestigiosa per un evento imperdibile: la nona tappa di Borgo DiVino in Tour, rassegna enologica dedicata ai migliori vini italiani, si fonde con l’arte e l’eleganza dell’Accademia Carrara, celebre pinacoteca alle porte di Borgo Santa Caterina, il cuore pulsante di Bergamo.

Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 luglio 2023 l’evento ha come cornice palazzi e dimore storiche in quel Borgo Santa Caterina che è uno dei quartieri più caratteristici di Bergamo e, non a caso, la destinazione preferita da cittadini e turisti. La manifestazione è parte del ciclo di eventi Borgo diVino in Tour, organizzato da Valica in collaborazione con Ecce Italia e promosso dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”.

Cosa fare a Borgo diVino

Nella terra del Valcalepio Rosso e Bianco e del Moscato di Scanzo, i visitatori possono degustare una selezione di vini provenienti dalle migliori cantine italiane. Oltre 100 etichette provenienti da 28 cantine presenti sul territorio della Lombardia, ma anche da una rappresentanza di regioni italiane tra cui Piemonte, Veneto, Toscana, Abruzzo, Calabria e Lazio.

Borgo diVino è un evento aperto a tutti, non solo agli intenditori: appassionati, amatori, curiosi e turisti di passaggio potranno accedere a questa ricca selezione di vini da degustare grazie a un apposito voucher, con incluso il kit degustazione al prezzo di 18 euro.

I più interessati al mondo del vino potranno poi scoprire un percorso formativo che spiega diversi aspetti come abbinamenti tra vino e cibo, il bicchiere da scegliere per ogni vino, le temperature consigliate, i territori e molte altre informazioni.

Gastronomia d’autore con Mercato Italiano dei Borghi

Nel corso di Borgo DiVino in Tour a Borgo Santa Caterina, i visitatori possono deliziarsi anche con una ricca proposta gastronomica con prodotti tipici dei “Borghi più belli d’Italia” grazie alla collaborazione con il MIB - Mercato Italiano dei Borghi, progetto in cooperazione istituzionale con BMTI – Borsa Merci Telematica Italiana dedicato alla promozione e valorizzazione delle filiere produttive di qualità e delle produzioni tipiche dei borghi annessi all’associazione.

Informazioni utili, date, orari e prezzi di Borgo diVino

Come funziona - Per degustare i vini, è possibile acquistare il voucher al costo di 18 euro che dà diritto a 8 degustazioni a scelta tra quelle presenti nell’area espositiva. Il biglietto può essere acquistato in loco oppure online, direttamente sul sito ufficiale.

Dove – Borgo diVino si svolge nell'area esterna dall’Accademia Carrara di Bergamo, in Piazza Giacomo Carrara (Città Alta).

Orari:

Venerdì 7 luglio dalle ore 18 alle 24.

Sabato 8 luglio dalle ore 18 alle 24.

Domenica 9 luglio dalle ore 18 alle 24.

Come arrivare a Borgo Santa Caterina – L'Accademia Carrara si trova in Piazza Giacomo Carrara, nel cuore di Borgo Santa Caterina. La stazione di Bergamo dista appena 2 km, percorribili in automobile, a piedi o con le linee di trasporto pubblico locale 1, 5, 6, 7, 9 e C.

IChi presenta un biglietto Trenitalia alle casse di Borgo diVino, riceve fino al 20% di sconto sul ticket degustazione.



Tutte le date di Borgo diVino 2023:

Valvasone Arzene (Friuli-Venezia Giulia): 21-22-23 aprile 2023

Egna (Trentino-Alto Adige): 30 aprile-1 maggio 2023

Neive (Piemonte): 12-13-14 maggio 2023

San Giorgio in Valpolicella (Veneto): 19-20-21 maggio 2023

Città Sant’Angelo (Abruzzo): 2-3-4 giugno 2023

Montaione (Toscana): 9-10-11 giugno 2023

Altomonte (Calabria): 23-24-25 giugno 2023

Cisternino (Puglia): 30 giugno, 1-2 luglio 2023

Borgo Santa Caterina, Bergamo (Lombardia): 7-8-9 luglio 2023

Grottammare (Marche): 21-22-23 luglio 2023

Vietri sul Mare, Albori (Campania): 28-29-30 luglio 2023

Oratino (Molise): 1-2-3 settembre 2023

Nemi (Lazio): 8-9-10 settembre 2023

Brisighella (Emilia-Romagna): 6-7-8 ottobre 2023

Spello (Umbria): 13-14-15 ottobre 2023.

Per maggiori informazioni su Borgo diVino a Borgo Santa Caterina: borgodivino.it/borgo-santa-caterina.

