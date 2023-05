Art2night, a Bergamo la notte bianca dell'arte

Informazioni, data e orari della Notte Bianca dell'Arte

la notte si accende di arte: l'Associazione Culturale Art Maiora in collaborazione con Fondazione Credito Bergamasco propone ladi, proprio in concomitanza con. L'appuntamento consente di scoprire la bellezza del patrimonio artistico dicol favore delle stelle: è una serata (dalle ore 17 alle 24) dove cittadini e turisti possono conoscerla in un’atmosfera irripetibile: chiese, monumenti, gallerie e siti archeologici aprono le loro porte di notte, per catturare scorci e sfumature inedite che solo il calar della sera può regalare.sono le quattro tipologie di proposte culturali dell'evento, tra i percorsi storici nelle vie dellae dei borghi di Città Bassa che fanno scoprire Bergamo con un'ottica diversa che ne valorizza il patrimonio storico e architettonico. Partecipano quasi 50 enti laici e religiosi, capaci di ornare gli angoli nascosti della città e della provincia con tour guidati e pièce musicali e teatrali. Ildi Art2Night 2023 è disponibile qui (pdf) Gli eventi sono aperti a tutti/e con, tranne dove diversamente specificato. In caso di pioggia l’annullamento dell’appuntamento sarà a discrezione dei singoli enti organizzatori.Art2night, la Notte bianca dell'ArteBergamo e provincia.27 maggio 2023.ingresso gratuito.dalle ore 17 alle 24. pagina Facebook di Art2Night.Bergamo è facilmente raggiungibile con qualsiasi mezzo: treno, auto e aereo collegano la città al resto d'Italia.In auto si trova lungo l'autostrada A4, a 50 km da Milano.L'aeroporto di Bergamo Orio al Serio è servito anche da compagnie lowcost ed è tra i più importanti d'Italia.Cortesia foto: Pro Loco di Bergamo.