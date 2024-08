I Maestri del Paesaggio a Bergamo

L'idea: I Maestri del Paesaggio

Ilè un evento di rilievo internazionale dedicato alla promozione della cultura del paesaggio che si svolge annualmente a. L'appuntamento con la XIV edizione ènelle strade e nelle piazze della città lombarda.Il festival è nato nel 2011 da un' idea dell'associazione Arketipos come evento aperto a un ampio pubblico nella cornice di,. Dopo essersi sviluppato e cresciuto negli anni, oggi il Landscape Festival è riconosciuto come un evento unico in Italia e all’avanguardia in Europa per visione, contenuti e format.Il concept è quello di offrire uno spazio fisico e una possibilità di racconto a chi ha realizzato concretamente i progetti più stimolanti fondati sulla visione della centralità dell’uomo, della comunità e della città nella progettazione del paesaggio e delle possibili soluzioni per la sua tutela. Il festival è dedicato ai, ovvero a coloro che hanno evidenziato le strade ideali per la rigenerazione delle nostre città e del nostro territorio e dimostrato come concretamente siano percorribili per poter costruire un futuro sostenibile.: le profonde e rapide trasformazioni che mettono in crisi i valori fondanti della società rappresentano il punto di partenza per nuovi approcci di qualità. Oggi come non mai, di fronte a pandemie, guerre e crisi ambientali che stanno alterando il pianeta, ci si interroga su come la progettazione paesaggistica di valore possa essere determinante per fronteggiare positivamente le diverse crisi e favorire la rigenerazione delle nostre società.Per il Landscape Festival di quest'anno Arketipos ha coinvolto figure di spicco provenienti da tutto il mondo, invitando filosofi, scrittori, fotografi, studi di architettura e di progettazione paesaggistica, ricercatori e botanici, a condividere le proprie visioni e a confrontarsi sulle tematiche sociali, urbanistiche, ambientali e di integrazione tra le persone e la Natura. Queste figure assumeranno un ruolo chiave nell'interpretare e nel rispondere alle dinamiche del cambiamento ambientale, sociale ed economico, con l’obiettivo di costruire ecosistemi resilienti per affrontare positivamente le emergenze di oggi e per costruire solide basi per il futuro.La consapevolezza riguarda la necessità dello sviluppo sostenibile di abbracciare tutti i fattori che vanno dalla rigenerazione ambientale, alla biodiversità, alla conservazione delle risorse, alla crescita economica stabile fondata sul valore sociale delle scelte.In programma ci sono decine di eventi suddivisi in aree tematiche, che permettoo ai visitatori di passeggiare guardando con nuove prospettive per una originale visita della città. Dalle, le piazze con le installazioni dei maestri paesaggisti, alle visite guidate per andare alla scoperta di luoghi di arte e cultura, il calendario favorisce piacevoli scoperte. Incontri e riflessioni si faranno a contatto con famosi architetti del paesaggio, ospiti dell’in agenda il 20-21 settembre per discutere sui migliori esempi di cultura del paesaggio e del giardino.è la paesaggista protagonista di Landscape Festival 2024. È la fondatrice dello studio di design parigino Mosbach paysagistes oltre che della rivista Pages Paysages. Tra i suoi progetti più noti e rappresentativi c'è il Parco Archeologico di Solutre a Saone-et-Loire, Walk Sluice di Saint-Denis, il Giardino Botanico di Bordeaux, L’Autre Rive a Quebec City, Shan Shui a Xian e Lost in Transition a Ulsan.Landscape Festival - I Maestri del PaesaggioBergamo.dal 6 al 22 settembre 2024.ingresso gratuito.I meeting, i seminari e le masterclass hanno biglietti specifici.tutte le informazioni e il programma completo degli eventi e degli allestimenti sono disponibili sul sito ufficiale del festival.