Floreka, la mostra-mercato del giardinaggio a Ranica

Giunge alla 14° edizione, la. Ili colori e i profumi delle piante e dei fiori all’interno del(provincia di) saranno un irresistibile richiamo per i visitatori della manifestazione.Floreka è un appuntamento organizzato dall'associazione bergamasca Petali e Parole, che da anni si occupa di diffondere il sapere relativo a piante, fiori, paesaggio, biodiversità e progettazione del verde in ambito pubblico e privato. Quello con la natura è un amore reciproco che dobbiamo ricambiare con la salvaguardia e la premura nei confronti di spazi verdi.In occasione di Floreka potremo scoprire non solo la parte espositiva con, ma anche un programma dicon workshop e iniziative per tutte le fasce d’età.La location è confermata dopo l'ultima edizione: il grande parco pubblico di Villa Camozzi accoglie infatti la manifestazione anche quest'anno. Si tratta di uno spazio verde nel cuore di Ranica che si estende su un’area complessiva di quasi 20.000 m² tra alberi secolari, percorsi pedonali, zone relax, giochi per i bambini e tavoli da picnic.FlorekaParco di Villa Camozzi, via Camozzi, Ranica (Bergamo).21-22 maggio 2022.ingresso gratuito.sabato ore 10-22;domenica ore 7:30-18:30.Maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale Ranica si trova appena fuori Bergamo, a circa 7 km dal centro storico. Dal capoluogo orobico è raggiungibile percorrendo la SP35.