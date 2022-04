Il Borgo diVino in tour tra i borghi più belli d'Italia

Borgo diVino in tour: le tappe

San Giorgio in Valpolicella (Veneto): 6-7-8 maggio 2022

Neive (Piemonte) : 20-21-22 maggio 2022

: 20-21-22 maggio 2022 Città Sant’Angelo (Abruzzo) : 3-4-5 giugno 2022

: 3-4-5 giugno 2022 Brisighella (Emilia-Romagna) : 17-18-19 giugno 2022

: 17-18-19 giugno 2022 Cisternino (Puglia) : 1-2-3 luglio 2022

: 1-2-3 luglio 2022 Borgo Santa Caterina (Lombardia) : 8-9-10 luglio 2022

: 8-9-10 luglio 2022 Grottammare (Marche) : 22-23-24 luglio 2022

: 22-23-24 luglio 2022 Vietri sul Mare, Albori (Campania) : 2-3-4 settembre 2022

: 2-3-4 settembre 2022 Nemi (Lazio): 9-10-11 settembre 2022

Spello (Umbria): 7-8-9 ottobre 2022.

Come funziona? Prezzi, formula, biglietti

Una nuova stagione di degustazioni in giro tra i. Il format è semplice e di successo.è unache si muove su e giù per lo Stivale toccando alcuni dei borghi più rappresentativi della produzione vinicola nazionale.questo viaggio nel gusto e nella bellezza premette di scoprire non solo i sapori e le eccellenze enogastronomiche dei luoghi interessati di volta in volta, ma anche di immergersi tra i vicoli, le pietre, i castelli e i panorami dei territori protagonisti della kermesse.Borgo diVino in tour è un evento unico a livello nazionale, ma strutturato come, che si staglia dalla primavera all’autunno traper conoscere non solo i vini, ma anche le storie di chi li produce e delle terre dove i vitigni vengono coltivati. Il vino, va da sé, si gusta meglio se abbinato al giusto piatto; non manca, a tal proposito, una scelta di piatti tradizionali e specialità locali da accompagnare agli assaggi.Sono, selezionate tra i territori di riferimento di ogni tappa e le eccellenze italiane, che propongonoda conoscere, provare e acquistare in un percorso del gusto tra le vie dei borghi.Con la collaborazione dell’associazione I Borghi più belli d’Italia, nel 2022 Borgo diVino permette di viverededicati al vino in altrettante cornici suggestive da esplorare a passo lento con il calice in mano.Ecco il calendario degli appuntamenti:Per le degustazioni si può acquistare il voucher al prezzo di 15 €, che comprende il kit di degustazione con bicchiere, sacchetta e 8 assaggi di vino. Il biglietto può essere acquistato direttamente sul posto oppure online dal sito www.borgodivino.it