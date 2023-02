La sfilata di Mezza Quaresima di Bergamo e la cerimonia del Rasgamènt de la Egia

Storia

Ladiè una di quelle suggestive tradizioni della nostra storia e della nostra cultura che, seppur si fossero perse nel tempo, sono state fortunatamente recuperate.Il recupero di questa manifestazione bergamasca risale agli anni ’20 del secolo scorso, ma è negli ultimi decenni che ha assunto i toni di un vero e proprioun evento che ogni anno attira fino a 60.000 visitatori e che porta con sé la dolcezza della riscoperta della nostra cultura, di quelle ricorrenze che spezzavano il ritmo della vita quotidiana e che venivano inevitabilmente influenzate dalle cadenze religiose e dalle difficoltà della vita popolare.L’usanza di questa sfilata, il cui nome è emblematico, risale infatti alla voglia di “spezzare” il rigore della quaresima e interromperlo con una giornata all’insegna del divertimento e della spensieratezza, sulla. Il tutto culminava poi in un suggestivoconclusivo, il cosiddettoSecondo la tradizione, il fantoccio di questa “vecchia” veniva segato e poi bruciato in rappresentanza di tutte le “brutture” che durante l’anno avevano seminato il malcontento nel popolo. E se la sfilata ha perso la sua connotazione di “piccola ribellione” al rigore quaresimale, il “rasgamento” ha sicuramente mantenuto l’ideale dellaPuntuali come sempre tornano anche nel 2023 Ol Rasgamènt de la Ègia e la sfilata di mezza Quaresima, la manifestazione folkloristica più importante di Bergamo e parte dell’associazione che raduna i carnevali storici più importanti d’Italia.Nel sabato sera di mezza Quaresima -- è previsto il, che rappresenta simbolicamente ciò che durante l’ultimo anno non ha funzionato e ha creato malcontento nei bergamaschi.In serata, oltre al “rasgamènt” con annesso testamento de la ègia, è prevista la 8° edizione del concorso “”, al quale possono partecipare i carri e i gruppi iscritti alla sfilata della domenica, presentando una loro “ègia” agghindata.La domenica (quest'anno) è dedicata alla. Il coloratissimo corteo percorrerà le vie del centro con i suoi numerosi carri, gruppi danzanti, tamburini, musica e colori per una giornata all’insegna del divertimento e del folclore. Ogni ègia sfilerà con il proprio carro (o gruppo), mentre la vincitrice aprirà la sfilata al fianco del Duca.Ricordiamo che per i carri e i gruppi giudicati migliori da una giuria tecnica, sono previsti come sempre ricchi premi e cotillons.Segnaliamo che ildella sfilata è cambiato e ritorna al percorso di qualche anno fa. In particolare, per questa edizione parte da Piazzale Marconi e, dopo avere percorso una parte di Viale Papa Giovanni, la sfilata svolta a sinistra in Via Paleocapa, poia a destra su via Giorgio e Guido Paglia. All’altezza di Via Tiraboschi la sfilata svolta a destra e percorre la via fino a Porta Nuova, quindi percorre ancora un pezzo di Viale Papa Giovanni XXIII fino all’incrocio di Piazza Vittorio Veneto, quindi svolta a sinistra su Piazza Matteotti, Via XX Settembre, Largo Rezzara, Piazza Pontida, Via Broseta fino all’incrocio con Via Palma il Vecchio.La sfilata prosegue per lo scioglimento in Via Broseta fino all’altezza di Via Zendrini - Quartiere San Paolo, dove si conclude.In caso di maltempo il tutto sarà rinviato, previa comunicazione sulle pagine ufficiali.Sfilata di Mezza Quaresima e Rasgamènt de la ÉgiaBergamo (Lombardia).25-26 marzo 2023.vedi sopra, nel testo. Maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale : in auto percorrere l’autostrada A4 Milano-Venezia e uscire a Bergamo.In treno ci si può servire della stazione ferroviaria di Bergamo.In aereo: aeroporto di Bergamo Orio al Serio.Cortesia foto Devid Rotasperti ( devidrotasperti.com