La Strada del Vino di Controguerra in Abruzzo

Il vino Controguerra DOC

La cucina teramana



Gli eventi del nostro itinerario

Festa di Sant’Agnese di Corropoli (gennaio)

di Corropoli (gennaio) Festa di San Giuseppe di Corropoli (marzo)

di Corropoli (marzo) Festeggiamenti in onore della Madonna della Carità di Ancarano (maggio)

di Ancarano (maggio) San Giovanni in Festa di Colonnella (giugno)

di Colonnella (giugno) Colonnella Cosplay and Game di Colonnella (giugno)

di Colonnella (giugno) Festa del Vino di Controguerra (luglio)

di Controguerra (luglio) Festa Maria SS del Suffragio di Colonnella (luglio)

di Colonnella (luglio) Palio delle Botti di Corropoli (luglio)

di Corropoli (luglio) Festa di San Simplicio di Ancarano (luglio)

di Ancarano (luglio) Tradizioni e Sapori di Controguerra (luglio/agosto)

di Controguerra (luglio/agosto) Calici di Stelle di Colonnella (agosto)

di Colonnella (agosto) Sagra dei Piatti Tipici di Corropoli (agosto)

di Corropoli (agosto) Sagra Torano Nuovo: il Paese del Gusto di Torano Nuovo (agosto)

di Torano Nuovo (agosto) Sagra delle Sagre di Colonnella (agosto) (agosto)

di Colonnella (agosto) (agosto) Festa di San Donato di Corropoli (agosto)

di Corropoli (agosto) Sagra del Mare di Martinsicuro (agosto)

di Martinsicuro (agosto) Festa di Santa Maria Bambina di Martinsicuro (settembre)

di Martinsicuro (settembre) Festa della Madonna della Pace di Ancarano (ottobre)

di Ancarano (ottobre) Corsa Podistica Internazionale di San Martino di Controguerra (novembre)

Prima parte del percorso: da Ancarano a Controguerra

Continua l'itinerario: da Controguerra a Martinsicuro

Il nostro tour in sintesi

Siamo nella parte nord-occidentale dell’ Abruzzo , lungo il confine con le Marche , in quel fazzoletto di territorio compreso tra ile la; è qui che si snoda un percorso di poco più di 25 chilometri fatto di morbide colline assolate sulle quali filari di vitigni preziosi si rincorrono ordinati e sontuosi: la, un itinerario tra i sapori della tradizione, i colori dei paesaggi, le bellezze artistiche dei borghi medievali e lo squisito vino che solo qui si produce, grazie al particolare microclima che lo rende adatto per essere invecchiato e diventare un importante protagonista delle tavole locali.Sono solo 5 i comuni i cui territori sono dedicati alla coltivazione delle uve per la produzione del Controguerra:, tutti ubicati nella provincia di Teramo Partiamo, dunque, alla scoperta di questo preziosoche propone, senza risparmiarsi, meraviglie per i nostri palati e per i nostri occhi, tra pievi, chiese romaniche, specialità gastronomiche uniche e, soprattutto,Andiamo, prima di tutto, a conoscere l’indiscutibile protagonista del nostro viaggio, ovvero il vino Controguerra, la cui qualità è stata apprezzata da Annibale in persona, quando, dopo la vittoria di Canne, si fermò sulle colline aprutine per far riposare gli eserciti e curare i soldati feriti ed ebbe modo di assaggiare questo favoloso nettare d’uva, che, almeno pare, era talmente buono da rimettere in forza i cartaginesi.Ilviene prodotto nelle versioni, con uve di, per un minimo del 70% per i vini a bacca rossa, o ditoscano e abruzzese, per un minimo del 50-60%, per i bianchi e gli spumanti. Esistono, poi, le varianti, che devono essere prodotti con almeno l’85% dei vitigni corrispondenti.Pochi chilometri di territori destinati alla coltivazione per una produzione ricca, anzi ricchissima, e molto varia, ragion per cui, dai formaggi stagionati alle carni più saporite per i vini rossi più intensi, dagli antipasti di pesce ai formaggi più delicati per i bianchi, dagli aperitivi ai dessert per gli spumanti e i passiti. Insomma, non c’è che l’imbarazzo della scelta, ma noi non vogliamo abbandonarvi neanche in questa difficile situazione e vi accompagniamo, dunque, in un viaggio alla scoperta della tradizione culinaria locale, affinché possiate scegliere senza il minimo imbarazzo cosa assaggiare.Mare cristallino, colline verdeggianti e montagne impervie. In Abruzzo non manca proprio niente e il suolo regala preziosi frutti che inevitabilmente ci ritroviamo nel piatto. Un, risultato di un sapiente mix tra diverse anime, quella pastorale, quella agricola e quella marinara, per una varietà di piatti caratteristici in grado di soddisfare qualsiasi palato.Cominciamo con l’, dove il famoso pesce dell’Adriatico fa la sue bella figura accompagnato da una gustosa salsa verde, o con l’, altra specialità a base di fegatini di pollo, oltre, ovviamente, ai numerosi affettati, come lao le, profumate all’arancio; passiamo, quindi, ai, con le, le tipiche “frittatine” bagnate con il brodo, i, gli, con verdure e salsicce, i, i rinomati, storico piatto dal nome bizzarro che fino al secolo scorso veniva cucinato per festeggiare l’arrivo della primavera, una gustosa zuppa di legumi, pasta, carne e verdura.Ampia scelta anche tra itroviamo, invece, tra piatti di terra, come le, involtini fatti con le interiora di vitello, la, un ricco piatto di suino in umido, il, gli, l’oca arrostita con aromi, lae le, e quelli di mare, come lo, ile il, oltre ai numerosi piatti di pesce che potremo gustare sulla costa adriatica. Menzione a parte la conquistano i formaggi tipici, tra il, piccante e cremoso, il, prelibato nella sua versione sott’olio, e laLasciamo un po’ di posto per un assaggio di, i tipici pasticcini di pasta frolla, di, con miele e pepe, e di, ripiene di marmellata e cioccolato, senza dimenticare di dare anche un morso ai. succulenti dolci fritti fatti con castagne, cedro e cioccolato, o al, il delizioso trionfo di mandorle e cedro candito tipico di queste parti.Per quanto riguarda iocali dobbiamo citare l’, l’, il, il, ile il, tra i più rinomati di tutto lo Stivale.Tra i numerosi eventi dell’Abruzzo disponibili abbiamo selezionato quelli che troverete sul vostro itinerarioPartiamo dal cuore della Val Vibrata,per la precisione, piccolo e ameno borgo abbarbicato su un colle situato sulla riva sud del fiume Tronto. Le sue origini sono molto antiche, risalenti all’epoca pre-romana, quando era uno dei più importanti luoghi sacri del Piceno. Del periodo più antico si possono ammirare i resti dellee la, una sorgente di epoca romana; decisamente più recenti la, dove sono conservate le, e la, del XVII secolo, che incontrerete sicuramente durante la vostra passeggiata nel minuscolo ma pittoresco centro storico.Per visitare la nostra seconda meta ci spostiamo di circa 5 chilometri in direzione ovest, verso il mare, e arriviamo a, cittadina di antichissima origine anch’essa, tant’è che il nome pare derivare dalla. Di particolare interesse risulta essere larisalente addirittura all’anno mille, uno dei pochi monumenti sopravvissuti alla tragedia della fine del 1400, quando il piccolo borgo fu raso al suolo a causa della sconfitta inferta dagli eserciti di Carlo VIII durante la Prima Guerra d’Italia. Interessanti da vedere anche la, rinomata e storica azienda agricola presso la quale potrete degustare un aperitivo per preparare le papille gustative a quello che toccherà loro assaggiare durante la prossima tappa, e la, dove sono conservati dei bellissimi affreschi del XV secolo.Altri cinque chilometri sempre in direzione ovest e arriviamo a, la cittadina che dà il nome a tutta la Strada e che è appunto conosciuta come la. Borgo che ha raggiun il suo massimo splendore durante l’epoca medievale, e il trecentescone è una spettacolare testimonianza, quando le più importanti famiglie nobili qui risiedevano. Meravigliosa lae affascinante anche la passeggiata per il centro storico che ci porterà a scoprire lein cui ancora vengono realizzati completamente a mano lame di squisita fattura, commercializzate in tutto il mondo; ultimiamo la nostra visita turistica con un’occhiata aldove sono custodite preziose testimonianze, quali strumenti, documenti e fotografie, delle tradizioni contadino-pastorali della zona.È arrivato il momento di pensare a una pausa pranzo, giusto? Bene, pensiamoci per bene sedendoci al tavolo del ristorante del, magari sulla terrazza che affaccia sui fantastici quadri naturali dei dintorni, e assaggiando le spettacolari specialità locali.Appena siamo in grado di rialzarci da tavola ripartiamo alla volta della costa adriatica, anche se ci dirigiamo verso sud, alla ricerca di, splendido borgo antichissimo dove è stato ritrovato un insediamento neolitico composto da una decina di capanne ancora perfettamente visibili e sono presenti numerose vestigia di ville e templi romani. Sulla piazza centrale del borgo possiamo ammirare l’eleganteseicentesco, abbellito dai raffinati mattoni maiolicati, e la, decisamente più recente; poco distante troviamo l’, risalente al periodo tardo-gotico, il cui chiostro è attualmente utilizzato come sede per la scuola elementare.Con Colonnella terminiamo il nostro itinerario tra i cinque comuni che fanno parte della Strada del Vino di Controguerra e visitiamo anche uno dei più bei borghi dell’Abruzzo . Suggestiva la bellissima e caratteristicache dà accesso al centro storico, dove si può ammirare la, risalente forse al XIV secolo, e nel quale ci si può perdere tra le intricate viuzze che si susseguono pittoresche e apparentemente disordinate. Imperdibile una visita alla, che conserva il superbo organo antico e ancora funzionante realizzato con 27 canne di stagno, e alla, antichissima anch’essa, che aveva funzione di lavatoio pubblico a disposizione di tutti i cittadini.Terminiamo il nostro succulento viaggio uscendo dall’area di produzione vitivinicola, ormai visitata tutta; siamo, infatti, ormai troppo vicini alla costa adriatica per non dedicarle almeno qualche ora della nostra giornata. A solo 5 chilometri si trova, per l'appunto, Martinsicuro , una delle località balneari dell’Abruzzo più importanti grazie al suo mare cristallino e alle dolci dune sabbiose che rendono la spiaggia adatta a tutti. Inoltrandoci nel cuore della città troviamo testimonianze artistico-storiche di grande importanza, come il famosocinquecentesco, eretto per difendere la città dalle invasioni delle popolazioni che arrivavano dal mare; all’interno è possibile visitare l’, bel centro museale che ospita importanti reperti archeologici, alcuni risalenti addirittura all’Età del Ferro.A questo punto, però, terminiamo il nostro viaggio tra arte e meraviglie storiche, perché il nostro stomaco reclama la nostra attenzione e i nostri occhi hanno voglia di guardare il mare: andiamo, quindi, a cenare al raffinato e originale, dove potremo assaggiare i piatti di pesce della tradizione, degustare qualche calice di vino Controguerra DOC e goderci una meravigliosa conclusione della nostra giornata.Ancarano - Torano Nuovo - Controguerra - Corropoli - Colonnella - Martinsicuro32 kmAntiche Mura, Fonte di Monsignore, Chiesa della Madonna della Pace, Chiesa della Madonna della Misericordia (Ancarano), Chiesa di San Massimo a Varano e Chiesa di San Martino (Torano Nuovo), Chiesa di San Francesco e botteghe artigiane (Controguerra), Campanile, Fontana Centrale e Abbazia dei Celestini (Corropoli), Scalinata, Torre dell’Orologio, Chiesa di Santa Giustina e Fonte Vecchia (Colonnella), Torrione (Martinsicuro)Antipasto alla Giuliese, Antipasto di Fegatini, la Ventricina Teramana, le Salsicce di Corropoli, profumate all’arancio, Scrippelle ‘Mbusse, Ravioli Dolci di Ricotta con Cannella, Spaghetti alla Pecorara, Pappicci al Pomodoro, Maccheroni alla Chitarra le Virtù Teramane, le Mazzarelle Teramane, la ‘Ndocca ‘Ndocca, il Tacchino alla Canzanese, gli Arrosticini di Pecora, Lu Puparò al Forno, la Capra alla Neretese, le Rane al Guazzetto, lo Stocco alla Corropolese, il Brodetto alla Giuliese, il Baccalà di Natale, il Pecorino Marcetto, il Pecorino di Atri, la Scamorza Appassita, i Bocconotti, i Pepatelli, le Sfogliatelle, i Caggionetti, il Pan Ducale, l’Olio Extravergine d’Oliva Pretuziano delle Colline Teramane DOP, l’Agnello del Centro Italia IGP, il Vitellone BIanco dell’Appennino Centrale IGP, il Marrone di Valle Castellana, il Tartufo della Laga e il Miele MIllefiori di Montagna Barone Cornacchia (Torano Nuovo), Fiore Podere San Biagio (Controguerra), Gusto Trepuntozero (Martinsicuro)Museo della Civiltà Contadina (Controguerra), Insediamento Neolitico di Ripoli (Corropoli), l’Antiquarium di Castrum Truentinum (Martinsicuro)Ti piace questa regione? Leggi le nostre gite domenicali fuori porta in Abruzzo