La Festa del Vino a Controguerra

Informazioni, date e orari per partecipare alla festa

Calendario delle aperture

Luglio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Torna per la XXI edizione la Controguerra , quest'annoLa manifestazione si svolge come sempre nel paese in provincia di Teramo , situato – e non poteva essere altrimenti – sulla Strada del Vino Controguerra Nel primo weekend di luglio prende dunque il via l'appuntamento che propone ai visitatori degustazioni guidate con ottimo vino del territorio e molto altro.Tra le proposte della festa, anche cene con un menù ricco di prodotti tipici e buona musica ad accompaganre le serate nella suggestiva cornice del centro storico.Al momento nmon è ancora statro comunicato il programma definitivo, che pubblicheremo appena disponibile.Festa del VinoPiazza garibaldi, Controguerra (Teramo).dal 4 al 7 luglio 2019.dalle 19:30.ingresso degustazioni € 10 (da confermare).festa enogastronomica.maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.Per ulteriori informazioni contattare l’Enoteca Comunale al tel. 347/9449475 o per email: enotecacomunalecontroguerra@gmail.com Controguerra è raggiungibile dal casello Val Vibrata lungo l’Autostrada A14 Adriatica.Le stazioni ferroviarie più vicine sono a Giulianova e Alba Adriatica.L’aeroporto di Pescara è quello di riferimento.