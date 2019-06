La Notte dei Fuochi d'artificio a Pizzighettone

Informazioni utili, date e orari per visitare l’evento

Se siete amanti di spettacoli pirotecnici, non potete perdere la, che torna puntuale anche quest’anno domenicaL’appuntamento davvero imperdibile è per le 22.45 quando si dà il via alche illumina le acque dell’, colorandolo con riflessi sorprendenti. I fuochi sono visibili da entrambe le sponde dell’Adda, ma se volete un suggerimento, per godere della posizione migliore, puntate al Parco delle Rimembranze e via Lungo Adda o direttamente dal ponte Trento e Trieste.Il mirabolante spettacolo pirotecnicoed è organizzato dal Cavallino Club Pizzighettone; ormai giunto alla sua 37° edizione richiama sempre frotte di turisti dalla provincia di Cremona e da quelle limitrofe.Anche i buongustai non resteranno delusi, come sempre in attesa della notte dei fuochi di Pizzighettone, si fa festa concon ghiotte proposte di street food, da sin Piazza d’armi (dalle 18 alle 24), mentre sempre domenica dalle 19 è prevista ristorazione e pizza in giardino negli spazi del Parco delle Rimembranze.La Notte Dei Fuochi: Pizzighettone (Cremona): 29 e 30 giugno 2019: dalle 18 musica e food, 22.45 di domenica 30, spettcolo pirotecnico: ingresso libero: sagra gastronomica e spettacolo pirotecnico: sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina facebook : siamo a una ventina di chilometri da Cremona, e per raggiungere Pizzighettone è sufficiente seguire la provinciale 234Scopri tutti gli eventi della Lombardia