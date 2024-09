Fasulin de l'òc cun le cudeghe, a Pizzighettone la sagra dei Fagiolini dall'occhio con le cotenne

La sagra dei Fagiolini dall'occhio con le Cotenne

La celebre sagra deiditorna nel2024, pronta a ripetere il successo delle scorse edizioni dove si egistravano oltre 25.000 presenze. Tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre la capitale dei fagiolini con l'occhio con le cotenne - o, per dirla con il dialetto locale, i "" - ospita la maratona gastronomica omonima, ovviamente all'interno delle mura riscaldate con camini d'epoca di grandi dimensioni, tanto suggestivi quanto affascinanti.Il, approfitta del ponte di Ognissanti per offrire sei giornate di appuntamenti con il gusto, rispettivamente ile poi ancora ilPer chi non ha mai avuto la possibilità di assaporare i fasulin de l'òc cun le cudeghe, si tratta di un'occasione da non perdere: approfittare della rassegna gastronomica dedicata al piatto più famoso di Pizzighettone è un obbligo a cui non ci si può sottrarre se ci si vuole dedicare a un piacevole peccato di gola.La tradizione suggerisce che questo piatto,, veniva servito nelle osterie del paese il 2 di novembre, quando nelle cascine (dove, ovviamente, non si buttava nulla degli animali macellati) i maiali venivano uccisi e, appunto, ne venivano conservate anche le cotenne.Nei giorni della kermesse, che ospita oltre, saranno numerose le possibilità a disposizione dei turisti e dei gastronauti: si tratta di un viaggio tra le produzioni del posto e le tante eccellenze locali, con la possibilità di approfittare di prelibate degustazioni con i prodotti tipici regionali.La fiera accogliein arrivo da tutta Italia, con la partecipazione di commercianti selezionati e aziende vitivinicole e agricole, oltre a produttori specializzati e tanti eventi collaterali, ma anchePizzighettone diventa ogni anno il centro di una, che richiama appassionati da ogni angolo dellae non solo. Per loro saranno pronti più di 80 quintali di fagiolini, preparati da oltre 250 volontari.: Fasulin de l'òc cun le cudeghe: Piazza d'Armi, nelle Antiche Mura di Pizzighettone (Cremona).: 31 ottobre e 1-2-3-9-10 novembre 2024.ingresso gratuito, consumazioni a pagamento.sagra gastronomica.: aperta ore 11-15 e 18-22. il 31 ottobre aperta solo alla sera.Prenotazione consigliata compilando il form sul sito ufficiale della manifestazione.: situato a circa 20 km da, Pizzighettone è raggiungibile in auto seguendo l’A1 con uscita Casalpusterlengo oppure Piacenza Nord; con l’A21 con uscita Cremona Nord (SS234 per Pavia).