La Sagra della Castagna a Sante Marie

Informazioni, date, orari e prezzi della Sagra della Castagna

Calendario delle aperture

Ottobre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

, comune di poco più di mille abitanti in provincia de, ogni anno si celebra l’autunno con la tradizionale. L’appuntamento è ormai giunto alla 50° edizione e si svolge nel fine settimana delnel borgo, dove come sempre viene allestito il Villaggio della castagna, un percorso enogastronomico tra le cantine e le osterie.Siamo nell’, quasi al confine con il, per la precisione sulle montagne della, a un'altitudine di circa 850 metri s.l.m. Qui i frutti si raccolgono nei castagneti circostanti, in un territorio che offre molti spunti per escursioni a piedi lungo i sentieri nei boschi, tra riserve naturali e caratteristici borghi.La Sagra della Castagna proponedove assaggiare i prodotti tipici locali e un mercatino dell’artigianato, ma anche animazione in piazza, musica, intrattenimenti per i bambini e aperitivi.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sulle più importantiCortesia foto:Sagra della CastagnaSante Marie (L’Aquila).28-29 ottobre 2023.ingresso gratuito.maggiori informazioni sul sito della Pro Loco e sulla pagina Facebook dedicata.per chi arriva da L’Aquila (61 km) sull’autostrada A24 si esce al casello di Magliano dei Marsi (A25/E80) e poi SS5 in direzione di Sante Marie.Da Roma (80 km) sull’A24 uscita al casello di Tagliazozzo, poi SS5 Quater in direzione di Sante Marie.