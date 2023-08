Il centro storico di Altino (provincia di Chieti) come ogni anno si anima con il Festival del Peperone dolce di Altino e Palio culinario delle Contrade, in programma il 18-19 agosto 2023. Siamo nell’entroterra abruzzese, in un suggestivo borgo su uno sperone roccioso che domina la valle dell’Aventino.



Proprio in paese, puntualmente in estate, si svolge questa sagra che celebra il caratteristico Peperone dolce, tipo “Paesanello di Altino” o “A cocce capammonte”, che ha i frutti rivolti verso l’alto. È un prodotto della terra tipico del territorio tra i fiumi Sangro e Aventino, riconosciuto dalla regione Abruzzo e inserito nell’elenco dei prodotti tipici tradizionali o minori.



Durante la festa, ormai giunta alla XIV edizione, si assaggiano deliziosi piatti a base di peperone dolce preparati da chef e produttori locali che esaltano la cultura gastronomica locale. Oltre al buon cibo, il festival propone anche una cornice folkloristica: ogni Contrada, infatti, allestisce il proprio stand a tema con il menù e intrattiene il pubblico con balli, canti e scenette della cultura contadina.

Le Contrade concorrono per il Palio culinario, per la Ricetta d’Autore, per il Premio del folklore e, novità di quest’anno, anche per il premio al “Miglior costume”. La premiazione si svolge il sabato sera in chiusura del festival.



Ricordiamo infine che è previsto un mercatino di artigiani e produttori locali e che durante la manifestazione sono disponibili quattro punti vendita dell’Europeperone, la moneta necessaria per acquistare i menù.

Informazioni, date e orari del festival

Calendario delle aperture

Festival del Peperone Dolce di AltinoAltino (Chieti).18-19 agosto 2023.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook del festival.Altino dista 50 km da Chieti, da dove si raggiunge percorrendo la SS81.Dall’autostrada A14, uscita al casello Val di Sangro, poi SS652 e seguire le indicazioni per Altino.In occasione del festival è attivo un servizio navetta dalle ore 19 all’1 a.m., da/per località Selva di Altino (prezzo 1 euro). A Selva di Altino sono disponibili quattro aree di sosta.