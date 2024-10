I mercatini di Natale a Tussio

Informazioni, date e orari dei mercatini di Natale

Calendario delle aperture

(frazione di, provincia dell’Aquila) si fa festa con i mercatini tra cibo e tradizioni nell’ambito della manifestazione. L’appuntamento è per il fine settimana delcon due giorni di festa in cui il paesino situato sullaoffre agli ospiti i tradizionaliSugli stand si trovano tante idee regalo come palline di Natale colorate, luci, oggetti d’artigianato, decorazioni,e sorprese, ma anche presepi, musica dal vivo, food truck e animazione per bambini con la partecipazione diin persona.I mercatini di Natale sono organizzati dall’associazione Il Borgo di Tussio.Natale nel Borgo di TussioTussio (fraz. di Prata d’Ansidonia, L’Aquila).30 novembre e 1 dicembre 2024.ingresso gratuito.Sabato 30 novembre 2024Ore 11-19 Mercatino e mostre.Ore 15:30-19:30 Nel Regno di Babbo Natale, laboratori creativi, scrittura delle letterine e giochi d'animazione.Ore 15:30-19 Musica itinerante con cantastorie.Domenica 1 dicembre 2024Ore 11-19 Mercatino e mostre.Ore 15:30-19:30 Nel Regno di Babbo Natale, laboratori creativi, scrittura delle letterine e giochi d'animazione.Ore 15:30-19 Musica itinerante.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook dedicata.Tussio si raggiunge da(28 km) percorrendo la SS17 fino a San Pio delle Camere e proseguendo poi sulla SP8 verso Prata d’Ansidonia. Imboccando una strada sulla sinistra si raggiunge Tussio.