Regina di Miele, la mostra mercato del miele e prodotti tipici a Tornareccio

Nel fine settimana dell’, in provincia di Chieti , torna l’appuntamento condopo le ultime edizioni ridotte a causa della pandemia. Quest’anno la kermesse torna alla vecchia formula incentrata sule lecon stand espositivi, convegni, degustazioni e intrattenimento.L’appuntamento con laè slittato nel calendario eccezionalmente di qualche giorno rispetto al solito a causa delle recenti elezioni politiche, ma per il resto il centro storico di Tornareccio è sempre la location ideale per questa manifestazione che richiama apicoltori e produttori di tipicità locali. Gli stand dellaaprono dalle 11 alle 23 il sabato e dalle 9 alle 22 la domenica.In programma c’è il concorso “Stand Regina di Miele 2022” che premia lo spazio espositivo più bello e accogliente votato dal pubblico, ma anche convegni, incontri, oltre agli immancabilie tanti ospiti, tra cui il motociclista Nicola Gianico.Cortesia foto;: Anna Diana 05 - Wikimedia CommonsRegina di Miele - Mostra mercato del miele e dei prodotti tipiciTornarecchio (Chieti).8-9 ottobre 2022ingresso gratuito.: sabato dalle 11 alle 24;domenica dalle 9 alle 22.Sabato 8 ottobreMostra mercato del miele e dei prodotti tipiciSpettacolo del Mago delle BolleMmusica dal vivo con Disco Live ProjectDJ Set.Domenica 9 ottobreOre 10:30 Convegno “Il mondo del miele, tra nuove opportunità e tradizioni”Premiazione del concorso nazionale “Tre Gocce d’Oro – Grandi Mieli d’Italia”. Sezione Grandi Mieli d’Abruzzo.Proiezione del documentario “Apicoltura, volti e storie di una tradizione senza tempo”.Spettacoli con artisti di strada, esibizione itinerante del Coro Contrappunto, spettacolo “El vestido de Dora” di Maxi Manzo.In entrambe le giornate:concorso “Lo Stand Regina di Miele 2022”, visite guidate alle aziende di apicoltura, presentazione di libri, tour gratuiti del centro storico alla scoperta dei mosaici.Con la partecipazione del musicista italo-argentino Maxi Manzo e del motociclista Nicola Gianico.Maggiori informazioni sul sito del Comune e sulla pagina Facebook della manifestazione.Tornareccio si trova nell'entroterra della provincia di Chieti. Dalla costa abruzzese, sull’autostrada A14 uscita Val di Sangro, poi proseguire sulla SS652 e qui prendere l’uscita per Atessa. Una volta ad Atessa, proseguire sulla SP216.Da Castel di Sangro , SS652 fino a Colledimezzo e poi SP216 fino a destinazione.