La Festa di Maria Santissima del Suffragio a Colonnella

Informazioni, date e programma della Festa dei Manoppi

Calendario delle aperture

Luglio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

È tradizione che latutto sia allestito e predisposto aper dare voce alla– nota anche come– consuetudine popolare votata al ringraziamento della Vergine per la positiva mietitura del grano e la fertilità dei campi.Si tratta di un rito duraturo nei secoli, mai scalfito dai cambiamenti e indenne alla modernità. L’coincide con una fedele, un evento che nello spazio di una sola giornata chiama a raccolta le famiglie di Colonnella, emigrati e parenti lontani che amano ritrovarsi in un’occasione in cui sono il paese e i suoi abitanti a parlare al cielo dimostrando rispetto e devozione tramite una partecipatissimae la conseguente, suggestiva: laporta in spalla il grande trono dorato sulla quale siede la statua della Vergine, preceduta e seguita daL’aspetto laico della manifestazione è incarnato dalla, in verità scenografiche “carrate” trainate da buoi, il cui tema rurale impone che siano riempite di covoni di grano, ovvero i caratteristici “” (o manoppi), chiaro riferimento alla terra e ai suoi frutti. Autorità, confraternite e la gente del posto si riuniscono accompagnati dalla musica della banda. Pomeriggio all’insegna die dellaFesta di Maria Santissima del Suffragio - Festa dei ManoppiColonnella (Teramo).dal 7 al 9 luglio 2023.ingresso gratuito.festa religiosa.Venerdì 7 luglioOre 21 “ASD Mishima” organizza saggio di fine anno Zumba e Karate con la partecipazione della scuola di ballo “Dreaming Dance”.Sabato 8 luglioOre 16 Set fotografici Cosplay.Ore 19 Apertura stand enogastronomici “Casa delle Api”, “Lu re mangione” e birrificio “8 zampe”.Ore 21:30 Concerto “80 voglia di 90-2000”.Domenica 9 luglioOre 8:30 Arrivo della Banda “Città di San Benedetto del Tronto” e Santa Messa chiesa San Cipriano.Ore 10 Arrivo e benedizione delle carrate.Ore 11 Santa Messa con il decimo raduno delle Confraternite d’Italia e con la partecipazione del vescovo Mons. Carlo Bresciani. La celebrazione e la processione saranno animate dalle Corali di San Cipriano e di San Giovanni Evangelista.Ore 12 Solenne processione con la statua della Madonna del Suffragio portata a spalla per le vie del paese dai confratelli della Confraternita Maria Santissima del Suffragio e con incendio di fragorose batterie.Ore 14-19 “Cosplay and games” a cura dell’associazione “Il nido del drago”.Ore 16:30 Rievocazione della trebbiatura presso la Tenuta D’Ambrosio e gara di briscola.Ore 19 Apertura stand enogastronomici.Ore 21:30 Concerto “Lui e gli amici del Re” - Tribute Band ad Adriano CelentanoOre 24 Fuochi d’artificio.Confraternita di Maria Santissima del Suffragio tel. 0861/70169, Comune di Colonnella tel. 0861/74341.provenendo da nord sull'autostrada A14 Adriatica, uscire ad Ascoli Piceno e seguire le indicazioni per Colonnella.Per chi arriva da sud sull'A14, uscire a Val Vibrata e proseguire sulla SP3.In treno bisogna arrivare alla stazione die continuare il viaggio fino a destinazione con le autolinee Arpa.L’aeroporto didista 59 km circa dal paese.