La Festa di Sant'Agnese a Corropoli

Informazioni utili, date e orari per visitare la Festa

Calendario delle aperture

Gennaio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Il 21 gennaio la città di Corropoli . Per renderle omaggio, il centro del paese caratterizzato dalla presenza di monasteri e abbazie, si animerà di ambulanti e cerimonie dedite al culto della Santa, eletta a Patrona fra il IV ed il V secolo dopo Cristo. Agnese, appartenente ad una nobile famiglia patrizia, decise di votarsi allaLa decisione maturata durante la persecuzione inflitta ai Cristiani da Diocleziano agli inizi del 300 d.C. venne punita con ilall'età di appenaIl suo culto venne introdotto nel territorio di Corropoli da alcunia lei devoti, ai quali venne corrisposta, come compenso dei servizi resi, la proprietà di alcuni terreni nella zona. Ancora oggi quei possedimenti vengonoIl legame di Corropoli con la storia è forte ed attuale, ad iniziare dalle sue origini, le cui tracce vennero portate alla luce dal medico condotto del paese,, nel 1871. Il medico scoprì che quel suggestivo borgo medievale affacciato sul mare sorgeva sul più antico insediamento italiano risalente al neolitico,il cui significato è "".I romani ai quali si deve il nome "Collis Ruppuli " e quindi, Colle di Ripoli, lo valorizzarono, passando il testimone ai successivi interventi che popolarono la città dicostruiti da Benedettini, Celestini e Francescani. L'epoca medievale lo caratterizzò con le fortificazioni costruite a protezione dell'abitato al quale era possibile accedere dalle porte costruite sui lati Sud e Nord.Oggi, la passeggiata lungo le vie del centro offre l'opportunità di scopriresorta laddove, fino al 1830, sorgeva l'antico castello, lache si lega, per struttura ai campanili delle località di Altri, Teramo e Campli, e le abbazie benedettine e francescane.: Festa di Sant'Agnese: Corropoli (Teramo): 21 gennaio 2020non specificato: evento gratuito: rievocazione storico/religiosaCorropoli si può raggiungere in auto percorrendo la A14 oppure in treno sulla linea diretta a Pescara Scopri tutti gli eventi dell'Abruzzo