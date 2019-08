Informazioni utili, date, orari e biglietti della manifestazione

, in provincia di Teramo , a tenere alto lo stendardo gastronomico dell’ Abruzzo ricordando per la 37a volta nella sua storia quanto squisita sia la cucina di una regione generosa in termini di tipicità e abbondanza. Lasegna nuovamente l’estate con l’attesa, un’occasione che ilsostiene fervidamente per dare continuità alla tradizione e alla cultura del territorio vibratiano.Giustappunto lasi contraddistingue per essere un zona particolarmente viva a livello die gli addetti ai lavori si prodigano affinché l’operosità e i risultati afferenti non vengano mai meno, così da non deludere le attese dei buongustai o dei semplici appassionati di risorse genuine.Corropoli apre le porte del suo splendido abitato, fatto di vicoli e scorci storici come, laddove glivengono accompagnati daed esposizioni a tema. Il paese è pronto a offrire veramente il meglio della sua locale essenza, riservando portate che vanno dai classici arrosticini all’ottimo formaggio fritto, dalla carne di capra alle salsicce di maiale, includendo fritti di ogni tipo, frittelle, olive, cremini e bocconcini di pollo, maccheroncini alla chitarra con pallottine, trippa, baccalà e persino rane cucinate in modi diversi, da mandar giù con un bel bicchiere di vino proposto indalle cantine. L’allettante alternativa è la, nella fattispecie lae laQueste prelibatezze sono il risultato di tanta ricerca e del fare vigente nella passata civiltà contadina. Un giro per ie la musica deisono quel che ci vuole dopo una sana mangiata. Si esibiranno dal vivoe i, ie infine iIl 9 agosto alle ore 20.15 spazio all’esibizione delladiretta da, mentre il 13 chiuderà l’evento ladi. Il 10 agosto avrà luogo la premiazione del; il giorno seguente lasarà proposta daiDa segnalare le esposizioni artistiche dinonché la performance del comico atipico, che metterà in scena la stand-up comedy “Sagra dei Piatti TipiciPiazza Pié di Corte - Corropoli (Teramo).dall’8 al 13 agosto 2019.dalle ore 19.00 tarda sera.accesso gratuito.sagra enogastronomica.contattare la Pro Loco al tel. 0861/808152 o inviare una e-mail all’indirizzo prolocorropoli@alice.it Percorrere l’Autostrada A14 Adriatica, uscire in Val Vibrata e proseguire sulla SP 259 in direzione della località; la stazione ferroviaria di Alba Adriatica dista solamente 9 km dalla cittadina, con gli autobus Arpa a garantire il collegamento; l’aeroporto di riferimento è quello di Pescara , 60 km da Corropoli.Scopri i principali eventi dell’Abruzzo