La Sagra di Torano Nuovo

Tanto piccolo per estensione quanto grande per vitalità, il paese disi è guadagnato un titolo putativo importante, infatti la stampa l’ha soprannominato “Capitale del Montepulciano d’Abruzzo”. Il vino qui è culto allo stato puro, l’amore per il passato, il rispetto della tradizione, tutti principi che sapientemente confluiscono nell’attesissima, una miscela di sapori rinfrancata dal potere dell’aggregazione e dal caldo possibilista dell’estate, acciocché si tiene quest’annoSe la matematica non ci inganna, contiamo una mole temporale di sei giorni nel corso dei quali si mangia, si beve e ci si diverte all’ombra degli amorevoli edifici che attorniano la zona del, molto bello specialmente quando si riempie di turisti in giro a ricercar bellezze per gli occhi e sollazzi per il palato. Nel 2018 si stima un’affluenza di ca., ergo in linea con la media delle scorse edizioni. La 49ima ribadirà il valore di riproporre una sagra in auge dal 1969 grazie all’operato dellain collaborazione con l’, che aprirà le porte diove si potranno degustare vini – in prevalenza Montepulciano DOC e Trebbiano - su consiglio diLa più antica sagra d’Abruzzo insiste sull’eccellenza vitivinicola ospitando domenica 12 agosto il convegno “”, al quale parteciperanno eminenze del settore comeeda colloquio con il giornalista. Durante la sagra verranno altresì somministrati i prodotti tipici abruzzesi come il formaggio pecorino fritto in pastella, e con la bocca piena e il cuore soddisfatto ci sarà spazio naturalmente per l’intrattenimento musicale offerto dal, punto di ritrovo dei giovani proiettati verso il ballo fino a tarda sera. Tutte le piazze cittadine avranno animazione e saranno calcate da gruppi musicali sempre diversi.Torano Nuovo vuol continuare a tener fede alla sua nomina di, perciò la manifestazione non prescinderà dal concetto di, perseguendo doverosamente l’igiene urbana e il riciclo ragionato e sistematico di oli, plastica, vetro e umido.Sagra del vino, della salsiccia, dei maccheroni e del formaggio frittoTorano Nuovo ( Teramo dal 12 al 17 agosto 2018dalle ore 19.00 a tarda seraingresso gratuito, prezzi variabili secondo tipologia di degustazionesagra enogastronomicacontattare la Asscomm all’indirizzo mail asscommtoranonuovo@gmail.comTorano Nuovo è raggiungibile tramite la provinciale che attraversa la Val Vibrata, previo percorrere la SS 16, oltrepassare Nereto e poi seguire per il borgo; la stazione ferroviaria è ad Ascoli Piceno, collegata al paese dalle autolinee Arpa; l’aeroporto di Pescara è quello di riferimento.Scopri tutte le sagre dell’Abruzzo