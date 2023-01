Storia del Carnevale veneziano

È uno deipiù famosi nel mondo e attira a ogni edizionedisposti ad accettare prezzi folli per il pernottamento pur di assistere ai suoi eventi: stiamo parlando ovviamente del, un appuntamento che si ripete – seppure con qualche interruzione – da oltre. Dopo le restrizioni per l'emergenza sanitaria delle ultime edizioni, quest'anno il Carnevale ritorna in tutto il suo splendore. Ma andiamo con ordine.È del 1094 il primo documento che testimonia i festeggiamenti a, mentre due secoli dopo anche il Senato della Repubblica sancì ufficialmente la festività pubblica del cosiddetto martedì grasso, ovvero l'ultimo giorno prima dell'inizio della Quaresima.Sappiamo però come in realtà il carnevale, in generale, abbia origini ben più antiche: le sue radici affondano infatti neiche celebravano la fine dell'inverno e l'arrivo della primavera, ma l'avvento del Cristianesimo ha di fatto assimilato questa celebrazione ribaltandone il significato e trasformandolo secondo la propria visione del mondo in un periodo di festa e libagioni prima delle ristrettezze del periodo di Quaresima.Il corso dei secoli ha visto cambiare il carnevale, dove in alcune annate documentate si sono svolte rappresentazioni ormai passate alla storia; il declino si ebbe però con la fine della Repubblica di Venezia, ma le altre isole della laguna continuarono comunque aDal 1979, grazie a una serie di iniziative popolari poi appoggiate da alcune istituzioni, riprese la tradizione del carnevale, che oggi richiama turisti, sponsor e l'immancabile circo mediatico.Il Carnevale di Venezia ha una durata di circa due settimane, durante le quali si susseguono in tutta la città appuntamenti di ogni tipo, dalle sfilate delle maschere ai balli, passando per le cene di gala agli spettacoli di luce. Il Carnevale 2023 ha come titoloe si svolgesotto la direzione artistica di Massimo Cecchetto.Per l'occasione Venezia si trasforma in un teatro a cielo aperto con un’edizione all’insegna della libera espressione e della creatività con un carnevale diffuso in campi, piazze, calli e strade della città, dove l’Arsenale ancora protagonista di un grande scenografico spettacolo sull’acqua. Ritornano inoltre le(Campalto, Mestre, Zelarino e Marghera)(Lido, Pellestrina e Burano).torna la classica(4-5 febbraio), così come torna indopo il successo dell'edizione 2022 “”, lo spettacolo notturno fatto di visioni immaginifiche, luci, tecnica e sensibilità (10-11-12-16-17-18-19-20-21 febbraio).c'è la presentazione al pubblico delle. Dopo la selezione del 3 febbraio, le 12 Marie sfileranno vestite con costumi storici a bordo di gondole lungo il Canal Grande per raggiungere Piazza San Marco, dove saranno accolte e presentate al pubblico.Il l(20 febbraio), presso le Sale Apollinee del Teatro La Fenice, si terrà la proclamazione delle vincitrici del concorso: la Maria dell’Anno e la Maria de Il Gazzettino.è quindi prevista la tradizionalePer scelta artistica,, mentre il classico Ballo del Doge torna sabato 18 febbraio 2023.Il programma completo degli appuntamenti è disponibile sul sito ufficiale (vedi link qui sotto).dal 4 al 21 febbraio 2023.eventi diffusi nel Comune di Venezia.l'ingresso al Carnevale di Venezia non si paga.Solo le feste private, le cene e gli spettacoli teatrali sono a pagamento.maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale una volta raggiunta Venezia in auto, si può accedere alla città solo attraverso il Ponte della Libertà. A quel punto occorre lasciare l'auto nel parcheggio del Tronchetto o in Piazzale Roma. I prezzi sono notevoli in tutta la città, per cui conviene viaggiare in treno o in autobus.