La Festa del Redentore a Venezia

Nulla è più suggestivo diche accendono e si riflettono su superfici d’acqua, uno spettacolo reso ancora più suggestivo dalla città che lo ospita, quella, regina dei mari ai tempi delle Repubbliche Marinare.Il terzo weekend di luglio – quest'anno i Venezia celebra il suocon fuochi pirotecnici e processioni in laguna.La Festa del Redentore, molto cara agli abitanti e molto apprezzata dai turisti, affonda le proprie radici in un passato davvero lontano, a, quando un’epidemia dicolpì la popolazione veneziana e in due anni (dal 1575 al 1577) la città si vide decimata. Diffusa con molta probabilità a causa dei commerci con l’Oriente e dalla libera circolazione delle navi in porto, la “” era considerata un castigo divino che andava quindi scongiurato con un voto solenne.Fu allora che il Senato veneziano si decise per la costruzione di una nuova Basilica dedicata al, progettata dae costruita sull’isola della Giudecca. La pestilenza di fatto finì, e da allora i veneziani amano onorare quel voto solenne con unche collega la chiesa alla città, una funzione solenne presieduta dal Patriarca e una processione religiosa.Durante queste celebrazioni tutta l’isola partecipa ai festeggiamenti e calli e campielli dei diversi sestieri si animano di manifestazioni. La più suggestiva resta la” che, aggiunta solo dal 1978, prevede una(da non confondere con la Regata Storica di Settembre ) incorniciata da unodi grande suggestione.Durante i festeggiamenti si potrà cogliere l’occasione per assaggiaree per ammirare una volta di più antichi rituali che fanno parte della nostra cultura.: Festa del Redentore: Venezia (Veneto).: 20 e 21 luglio 2019.Sabato 20 luglioore 19 Apertura del ponte votivo;ore 23.30 Spettacolo pirotecnico in Bacino di San Marco.Domenica 21 luglioore 16 Regate del Redentore – Canale della Giudecca;ore 19 Santa Messa votiva presso la Chiesa del Redentore all’isola della Giudecca.: festa pirotecnica e regata.ingresso gratuito.: Venezia è raggiungibile in aereo tramite l'aeroporto Marco Polo a Tessera e l'aeroporto Canova - San Giuseppe a Treviso In macchina con l’autostrada A4, si parcheggia l’auto in Piazzale Roma e si arriva a piedi in pochi minuti agli approdi dei traghetti; o in treno, gli approdi si trovano a circa 50 metri dall’uscita della stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia.