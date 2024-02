Il Mercatino dell'Antiquariato Campo San Maurizio a Venezia

Informazioni, date e orari del mercatino dell’antiquariato

Calendario delle aperture

Marzo 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aprile 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Settembre 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Torna anche nel 2024 lo storico Venezia . Come sempre, il primo appuntamento coincide con il weekend delle Palme (quest’anno 22-23-24 marzo), per poi proporre una nuova edizione di quattro giorni in aprile, in concomitanza con l’apertura della Biennale d’Arte. A seguire, l’agenda del mercato si sviluppa fino al weekend dell’Immacolata Concezione a dicembre (vedi calendario completo nello specchietto riepilogativo in fondo all’articolo).Nato nel 1970, il Mercatino dell’Antiquariato di Campo San Maurizio, nel sestiere di San Marco – situato a pochi passi da Campo Santo Stefano, sulla via che collega quest’ultimo a Piazza San Marco – porta nel cuore di Veneziaprovenienti da tutta Italia.In un prestigioso contesto architettonico – vi si affacciano infatti la Chiesa di S.Maurizio e numerosi edifici storici, tra i quali Palazzo Bellavite e Palazzo Zaguri – i visitatori possono trovare oggetti e curiosità del passato,, e in particolareordinatamente esposti sui tradizionali moduli in legno. Il mercato si svolge puntualmente dalle ore 9 alle 19.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sui principali mercatini dell’antiquariato del Veneto Mercatino dell'Antiquariato Campo San MaurizioCampo San Maurizio, Sestiere San Marco, Venezia.22-23-24 marzo18-19-20-21 aprile31 maggio e 1-2 giugno13-14-15 settembre4-5-6 ottobre6-7-8 dicembre.dalle ore 9 alle 19.maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.Tel. 347 1280848 – 328 2999269, email: antiquariatocamposanmaurizio@gmail.com.dalla stazione ferroviaria o da Piazzale Roma prendere il vaporetto linea 2, sx direzione S. Marco via Canal Grande (20 minuti circa), fermata Accademia.Vaporetto linea 1 direzione S. Marco (30 minuti circa), fermate S.Angelo o S. Maria del Giglio.Dal Parking Tronchetto: vaporetto linea 2, dx direzione S. Marco. Da qui 10 minuti a piedi in direzione Accademia.