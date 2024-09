La Sagra dea Sbrisa a Tessera di Venezia

Informazioni, date e orari della Sagra dea Sbrisa

Torna per la 44° edizione lain località, sulla terraferma di, proprio accanto all’aeroporto. La sagra si svolge tradizionalmente nella prima metà di settembre e ricorda l’ex fungaia che c’era nel territorio (laè un tipo di fungo, il Pleurotus Ostreatus, detto anche Orecchione).L’appuntamento è in programmanella suggestiva location di– un’antica polveriera del 1910 con annesso parco circostante – doveaprono gli stand gastronomici (la domenica anche a pranzo dalle ore 12).Ladella Sagra dea Sbrisa propone piatti tipici locali come spaghetti, tagliatelle e gnocchi alla casalinga, ma anche la, grigliata di carne mista, soppressa e polenta, baccalà mantecato, trippa alla parmigiana, sbrise ai ferri e altre golosità. Segnaliamo in particolare che martedì 10 settembre è chiusa la cucina tradizionale, ma lo stand gastronomico apre lo stesso e offreOltre al buon cibo, in calendario c’è un ricco programma di appuntamenti per tutti cone dj set, intrattenimento, spettacoli, pesca di beneficenza e molto altro.Sagra dea SbrisaForte Bazzera, Tessera, fraz. di Venezia.dal 6 al 17 settembre 2024.ingresso gratuito.lo stand gastronomico apre alle ore 19.La domenica è aperto a pranzo dalle ore 12 e a cena dalle ore 18:30.maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sulla pagina Facebook della sagra e sul sito di Forte Bazzera.da(9 km) si raggiunge Forte Bazzera percorrendo via Triestina e via Bazzera.Il sobborgo di Tessera si trova proprio accanto all’Aeroporto Marco Polo di Venezia.