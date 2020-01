La Festa delle Marie a Venezia

Informazioni utili, date, orari della festa

Lacontribuisce insieme ad altri spettacolari eventi a blasonare lo straordinarioportandosi dietro uno strascico di evoluzioni che l’hanno resa oggi un appuntamento assolutamente da non perdere.La suaha inizio intorno al IX secolo, quando nella città lagunare si decise di dedicare il secondo giorno di febbraio – coincidente con la– alla benedizione delle coppie in procinto di unirsi in matrimonio entro la fine dell’anno. Tale benedizione si svolgeva fra le sacre mura della Chiesa di San Pietro di Castello coinvolgendo nella liturgiadi umili origini, scelte per essere vestite di tutto punto e ingioiellate fino a renderle delle vere “principesse del popolo”.Lo sfarzoso atto ricopriva un significato simbolico ed esemplare, ma nel 946 Venezia subì un’incursione dei pirati dalmati, che rapirono le fanciulle nel tentativo di derubarle dei preziosi indumenti e monili. La popolazione guidata dalaccorse in difesa delle dodici ragazze e le liberò nei pressi di, cosicché nacque ufficialmente una ricorrenza tributo, appunto la Festa delle Marie.Anni dopo l’evento cambiò connotazione, tanto che vennero introdotte delle modifiche secondo le quali le ragazze non venivano più scelte bensì sorteggiate per essere prese in carico da ricche famiglie anziché dal governo. Il meccanismo, tuttavia, s’inceppò presto a causa di svariati malumori insorti: fu allora che venne l’idea delle, manichini in legno preferiti alle donne in carne e ossa perché potevano essere vestiti e agghindati senza che avanzassero alcuna pretesa, sicché al termine della manifestazione ogni prezioso oggetto tornava al legittimo proprietario.Considerata a lungo andare una farsa, la festa fu soppressa nella seconda metà del Trecento per le veementi contestazioni popolari, senonché in tempi recenti ecco tornare in auge lo spirito autentico della celebrazione grazie a Bruno Tosi, che non solo ha restituito alla Festa delle Marie il prestigio meritato ma l’ha addirittura coinvolta nel Carnevale di Venezia rendendola una suggestiva rievocazione storica.Oggi l’appuntamento conta uno scenograficodi quattrocento figuranti cheparte da San Pietro di Castello percorrendo via Garibaldi e Riva degli Schiavoni e raggiungendo il palco diper la presentazione ufficiale del Carnevale.Sfilano dodici bellissime ragazze e con loro meravigliosi costumi della tradizione veneziana realizzati dall’Atelier Pietro Longhi impiegando tessuti di Rubelli. Le modelle superano un meticolosonelle settimane precedenti tramite ilorganizzato dall’Associazione Venezia è… (Storia arte cultura).In conclusione della festa, viene eletta la, la quale sarà chiamata a impersonare nelladi settembreregina di, accompagnatrice ufficiale del Doge in gondola.Il corteo storico è coordinato dal C.E.R.S. – Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche includendo i gruppi storici consortili e delle associazioni Amici del Carnevale di Venezia e Associazione Internazionale per il Carnevale di Venezia.Festa delle Marievia Garibaldi, Riva degli Schiavoni, Piazza San Marco (Venezia).15 febbraio 2020.accesso gratuito.festa di carnevale.partenza alle ore 14:30 da San Piero in Castello;arrivo in Piazza San Marco alle ore 16.Per maggiori informazioni consultare il sito ufficiale della Festa delle Marie oppure contattare l’Associazione Venezia è… (Storia arte cultura) ai tel. 041/4769491 e 338/8380665 o agli indirizzi mail info@festadellemarie.com Esiste anche una pagina Facebook dedicata.a Venezia non si può girare in auto, per cui in treno si arriva alla stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia, mentre in Piazzale Roma sono allocati il terminal automobilistico e degli autobus; la cittadina è visitabile a piedi utilizzando le apposite passerelle, oppure in vaporetto, in traghetto e in gondola.