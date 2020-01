La Festa Veneziana sull'acqua a Venezia

La prima parte della festa

Il- a detta di molti il più bello del mondo - non ne vuole sapere di stare con i piedi per terra.Mai questa affermazione fu più calzante in relazione a uno dei tanti eventi di cartello inscritti nel, ovvero la, che fa delil proprio “liquido” palcoscenico su cui far sfilare strutture galleggianti coloratissime, dalle forme più variegate e sufficientemente belle per poter stupire le migliaia di visitatori ansiosi di assistere allo spettacolo dalla zona Fondamenta.Si tratta di un verotanto emozionante quanto coinvolgente, che trasferisce sull’acqua il tema del Carnevale “Il Gioco, l’Amore e la Follia”.lo spettacolo "Amoris Causa" aprirà ufficialmente il Carnevale di Venezia sul Rio di Cannaregio. Sotto la regia di Alessandro Martello, si apriranno le folli danze amorose con due rappresentazioni gratuite, alle ore 19 e alle 21.Realizzato da Wavents in collaborazione con Opera Fiammae, la show è un viaggio nei sentimenti e nelle emozioni che scalderà anima e corpo del pubblico.Tutto questo avviene di sera, ma è solo la prima parte di un festa incredibile che prosegue il giorno successivo, costituendo a tutti gli effetti l’del Carnevale di Venezia, il, capace di coinvolgere l’intero comprensorio lagunare.Una domenica mattina diversa dal solito, dunque, dedicata a unorchestrato dal Coordinamento Associazioni Remiere Voga alla Veneta: domenica 9 febbraio alle ore 11 si mollano gli ormeggi a, percorrendo il Canal Grande fino a raggiungere Rio di Cannaregio, dove le barche cominciano a sfilare tutte insieme condotte da personaggi mascherati acclamati dal pubblico rapito dal tripudio di costumi e imbarcazioni.La festa prosegue a terra fra gli stand enogastronomici curati da A.E.P.E. – Associazione Esercenti Pubblici Esercizi, in cui vengono servite le specialità veneziane del periodo, in particolare i cicheti e le fritole, dolci molto saporiti. Parata e degustazioni sono accompagnate da musica e animazione.Festa Veneziana sull’acquaRio di Cannaregio (Venezia).8-9 febbraio 2020.tutti gli spettacoli sono gratuiti.festa di carnevale.Sabato 8 febbraioprimo spettacolo ore 19, replica ore 21.Domenica 9 febbraioore 11 partenza del Corteo Acqueo delle Associazioni Remiere di Voga alla Veneta da Punta della Dogana;alle ore 12 arrivo del Corteo Acqueo in Rio di Cannaregio e apertura dei percorsi enogastronomici della tradizione veneziana.Maggiori informazioni sul sito ufficiale del Carnevale di Venezia.non è possibile girare in auto, per cui in treno si arriva alla stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia, mentre in Piazzale Roma si trovano il terminal automobilistico e degli autobus.La cittadina si visita a piedi utilizzando le apposite passerelle, oppure in vaporetto, in traghetto o in gondola.