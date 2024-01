Il Ballo del Doge a Venezia è un vero e proprio rito, ma definirlo solo un ballo in maschera è davvero riduttivo perché è la più famosa tra le feste private in costume che animano la città durante il Carnevale di Venezia.



Ambientato negli spazi della Scuola Grande della Misericordia, il Ballo del Doge è un appuntamento mondano esclusivo, un happening internazionale, ma soprattutto un evento artistico nato dall’estro visionario di Antonia Sautter durante una collaborazione con Terry Jones per un documentario della BBC sulle Crociate.



Quest'anno l'evento raggiunge la 31° edizione ed è in programma sabato 10 febbraio 2024. Il titolo della festa è “Carnival Obsession”. Il genio della Sautter si esprime ovunque, nelle suggestive scenografie previste per gli spettacoli dei tanti performer che si esibiranno nella Scuola Grande della Misericordia, nei lussuosi costumi disegnati ex novo ogni anno – nell’atelier di Antonia Sautter si possono trovare oltre 1500 creazioni – e nelle musiche.



Ospiti e celebrità di tutto il mondo partecipano al Ballo del Doge indossando i costumi realizzati a mano nell’atelier di Antonia Sautter e immergendosi nelle atmosfere oniriche del ballo senza soluzione di continuità, tra musiche, spettacoli e intrattenimento fino a tarda notte.



La serata è accessibile secondo diverse modalità; prevede infatti biglietti disponibili in varie categorie che includono l’entrata alla festa, il welcome show & cocktail, la cena servita al tavolo, gli spettacoli d’intrattenimento durante la cena, lo show principale e l’after-dinner party & disco conclusivo. Per chi lo desidera sono disponibili anche biglietti per la partecipazione al solo party.

Informazioni, date, orari e prezzi del Ballo del Doge

Calendario delle aperture

Febbraio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ballo del DogeScuola Grande della Misericordia, Sestiere Cannaregio 3599, Venezia.: 10 febbraio 2024.prezzi da 1500 a 5000 euro. L'after dinner costa 800 euro.Ufficio booking, prenotazioni per email scrivendo a info@ballodeldoge.com, tel. +39 041 2413802 - 041 5224426. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale