I Presepi più belli di Roma

: un binomio perfetto per chi vuole fare una breve vacanza, ma anche per chi in città ci abita e dato il periodo di feste, vuole scoprire, con l’occasione, qualche segreto e suggestione in più perNonostante le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria, la città in questi giorni si sta addobbando a festa, con lumini, festoni, ghirlande e gli immancabili alberi di Natale di ogni forma e dimensione. Nella città cuore della chiesa cattolica non possono mancare i, dove alcuni sonoPer il Natale 2021 le regole di distanziamento sociale e il Green Pass ci faranno vivere le festività in maniera diversa. Non tutti i tradizionali presepi saranno allestiti e quelli che apriranno dovranno rispettare le giuste regole di sicurezza. In ogni caso, di seguito proponiamo una carrellata deida ammirare e fotografare, o da prendere come ispirazione per la Natività da realizzare a casa propria.Alcuni presepi disono in realtà. Tra i più spettacolari ci sono quelli presenti all’interno della Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta, della Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, della Chiesa di Santa Maria in Via e dellaForse non tutti sanno che nella, nel Rione Monti, proprio alle spalle di Via dei Fori Imperiali, si può ammirare tutto l’anno la, grazie alla quale sarà possibile andare alla scoperta di tutte le tecniche di lavorazione dell’arte del presepe, della sua secolare storia e della lunghissima sua tradizione.Non lontano e sempre lungo via dei Fori Imperiali, all’interno della, si può ammirare poi uno dei più bei presepi esistenti: è un, che attesta quanto quest’arte sia davvero tutta italiana.Risale al Settecento, anche se sappiamo che è stato interamente restaurato nel Novecento ed oggi fa sfoggio di sé tutto l’anno proprio per la sua bellezza e particolarità: la classica scena della natività è inserita in una folla intenta nelle faccende quotidiane – un venditore di castagne, un fruttivendolo, un contadino che raccoglie uva, un soldato, un taverniere – e le statuette in legno e terracotta, tra cui anche quelle di animali, piaceranno molto ai bambini.Nellaè presente in mostra permanente un altro bel presepio napoletano con statue del 1700 opera di Nicola Maciariello.È tradizione durante la Santa Messa del 24 dicembre l’inaugurazione del presepio ambientato nella Roma dell’800; nel Chiostro è inoltre allestita unamolto interessante.Il capolavoro artistico più rinomato si può ammirare all’interno della, dove sembra esserci il più antico presepe di Roma: si tratta dell’opera che Arnolfo di Cambio nel 1291 realizzò per volere di papa Niccolò IV. Il presepe si compone di otto statuette, tutte modellate nella pietra, dove insieme a Maria, Giuseppe e il bambinello sono presenti anche il bue, l’asino e i Magi in adorazione.Una visita d’obbligo è quella al presepe allestito nella, accanto al. Si tratta di un antico presepio romano in cui si venera particolarmente il celebre Bambinello capitolino, presente oggi in copia perché l’originale fu rubato nel 1994, caratterizzato dalla spettacolare Gloria opera di Padre Codogno, realizzata nel 1828, e da figure a grandezza naturale opera di Luigi Ceccon datate al 1858.Spostandoci nella, alle spalle di Piazza Navona dove solitamente si svolgeva il più importante dei(nel 2021 non si svolge in piazza, ma ce ne sono tanti in tutta la città) si può ammirare un presepio con splendide statue in legno opera di Sebastian Osterrieder, artista originario della città diL’artista realizzò ben tre esemplari dello stesso presepio e gli altri due sono conservati presso la Domus Sanctae Marthae in Vaticano e nella Chiesa dell’Assunzione di Bettembourg, in. L’opera nella nostra chiesa è quella che lo scultore realizzò per Guglielmo II, Imperatore die Re di Prussia tra fine Ottocento e i primissimi anni del Novecento: l’angelo centrale reca i simboli imperiali, mentre l’angelo del presepio conservato in Vaticano reca i simboli papali, poichè commissionata da papa Pio XI.Altro presepe molto famoso a Roma è quello dei, allestito all’interno dell’Ama in via dei Cavalleggeri 5, a pochi passi da. Nato per volere di un appassionato dipendente e di un gruppo di volontari, fece la sua comparsa nel 1972 e da quel giorno accompagna le feste in città ogni anno, tanto da essersi meritato il soprannome diImperdibile è anche la celebre e storica, che dal 1976 cerca di riportare all’attenzione di tutti la tradizione italiana dell’arte del presepe. Dal 2018 ha cambiato location abbandonando le Sale del Bramante in Piazza del Popolo per trasferirsi nella Sala Pio X (via dell'Ospedale, angolo via della Conciliazione), in Vaticano. Quest'anno, tuttavia, a causa del Coronavirus, la mostra è allestita presso il colonnato di Piazza San Pietro.Contestualmente allo spostamento, l'evento ha cambiato anche il nome: si chiama infatti "" e vi si possono sempre trovare presepi di ogni forma, dimensione e fattura, provenienti da ogni parte del mondo. L'appuntamento con la IV edizione è dal 5 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022.Ovviamente come conclusione non possiamo non citare, quello che ogni anno viene allestito, sempre diverso, in, proprio ai piedi del gigantesco albero che illumina le notti invernali della Capitale.Nel 2021 l'albero proviene dai boschi del Trentino - per la precisione da- mentre il presepe arriva da un villaggio Chopcca, comunità andina nel dipartimento di Huancavelica, in Perù.Sia ilche l'albero di Natale saranno inaugurati venerdì 10 dicembre 2021 alle ore 17 e rimarranno esposti al pubblico fino al 9 gennaio 2022.Natale a Roma significa anchein questo periodo. Ogni chiesa e ogni angolo importante della città ne allestiscono uno: che sia grande o piccolo, antico o super moderno, tradizionale o assolutamente innovativo non ha importanza, quello che conta è che sia un piccolo capolavoro di originale arte italiana.Se ti piacciono i presepi, leggi anche il nostro articolo sui