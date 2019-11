I mercatini di Natale a Roma

Mercatini di Natale a Roma

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

, e anche se ail clima non è proprio quello che uno si aspetta a dicembre con neve e freddo, l’atmosfera della Capitale non ha comunque eguali, anche sotto le feste.Nonostante la tradizione deisia propriamente nordica, Roma ormai da alcuni anni cerca comunque di stupire con alcuni imperdibili appuntamenti.Primo fra tutti, anche se negli ultimi anni è stato più volte annullato (suscitando non poche polemiche), è il famosoLa location è chiaramente spettacolare, dato che è considerata la piazza barocca più famosa del mondo grazie al suo capolavoro, la Fontana dei Quattro Fiumi del Bernini. Dal 2 dicembre 2019 fino al 6 gennaio 2020 Roma avrà nuovamente i suoi mercatini più famosi.Torna inoltre, dopo la maldestra esperienza di Spelacchio di alcuni anni fa, anche l'di Piazza Venezia, che sarà addobbato da IGP Decaux-Netflix.L'accensione è prevista per domenica 8 dicembre.L'elenco degli eventi in tutto il centro e l'area metropolitana è davvero infinito.Per questo vi proponiamo una carrellata in continuo aggiornamento dei principali mercatini e degli eventi di Natale di Roma nel 2019, sperando che possiate trovare quello che più vi piace.dal 2 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.Mercatino delle strenne in via Ugo Ojetti, angolo via Arturo Graf (quartiere Talenti).Dal 6 al 31 dicembre 2019.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.PratiBus District, Roma.30 novembre e 1 dicembre 2019dalle ore 10 alle 21.Ingresso 5 euro.Maggiori informazioni sul sito ufficiale Città dell'Altra Economia, Largo Dino Frisullo, Roma.7-8 dicembre 2019dalle ore 10 alle 18, ingresso gratuito.Maggiori informazioni sull' evento Facebook dedicato.Parco divertimentiLuneur Park, Via delle Tre Fontane 100, Roma.Dal 30 novembre 2019.Maggiori infromazioni sul sito ufficiale Caffè Letterario, via Ostiense 95, Roma.Domenica 1 dicembre 2019dalle ore 10:30 alle 20, ingresso gratuito.Maggiori informazioni sul sito ufficiale Ex Forlanini, Piazza Forlanini 1, Roma.7-8-14-15 dicembre 2019.Ingresso 3 euro, gratuito fino a 13 anni.Maggiori informazioni sull' evento Facebook Mercatino di Natalevia IV Novembre 157/B (Largo Magnanapoli), Roma.Dal 23 novembre al 24 dicembre 2019tutti i giorni dalle ore 10 alle 20, Il 24 dicembre ore 10-14.Maggiori informazioni sul sito ufficiale presso FUSOLAB 2.0, viale della Bella Villa 94 (zona Alessandrino), Roma.14 e 15 dicembe 2019dalle ore 10, ingresso gratuito.Maggiori informazioni sul sito ufficiale via di Macchia Saponara 247, Roma.Dal 12 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020.Spazio fieristico-culturale “Ragusa Off”, quartiere S. Giovanni/Tuscolano.Dal 6 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.Ingresso gratuito.Maggiori informazioni sul sito ufficiale Casa Betania, via delle Calasanziane 12 (di fronte all’ospedale Cristo Re), Roma.30 novembre e 1 dicembre 2019.Sabato dalle 15 alle 19, domenica dalle 10 alle 19.Ingresso gratuito.Maggiori informazioni sul sito ufficiale SET - Spazio Eventi Tirso, via Tirso 14, Roma.dal 30 novembre al 15 dicembre 2019.In contemporanea nello Spazio Eventi Tirso si svolge anche la mostra su Frida Kahlo Maggiori informazioni sul mercatino nella pagina Facebook dedicata.Via Nazareno Strampelli 113, Zona Laurentina, Roma.7-8 dicembre 2019.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.Villa Aurelia, via Leone XIII n°459, Roma.23-24 novembre 2019dalle ore 11 alle 19, ingresso gratuito.Maggiori informazioni sul sito ufficiale