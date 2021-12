Mercatini di Natale a Torino: Borgo Dora e Cortile del Maglio

Mercatini di Natale a Torino

Calendario delle aperture

Dicembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

I motivi per decidere di visitaresono molteplici in qualsiasi periodo dell'anno. I numerosi resti della Torino antica, le chiese, il Duomo, la bellissima Basilica di Superga, lacon il suo Museo del Cinema, il Palazzo Reale in Piazza Castello, Palazzo Madama e l’importantissimo Museo Egizio sono solo alcuni deiNel periodo natalizio il capoluogo piemontese offre un’occasione in più per rimanere affascinati dal suo spettacolo. Già dalla fine di ottobre hanno inaugurato le, che abbelliscono la città e accompagnano i visitatori nello shopping per tutte le feste. Con l'Avvento, iniziano a comparire nelle strade le bancarelle dei mercatini.Quest'anno, però, gli appuntamenti sono ridotti ein Piazza Castello, in Piazza Solferino, né al Cortile del Maglio. La notizia è ufficiale e arriva direttamente dal Sindaco.Ci saranno alcuni eventi più piccoli, nel rispetto delle norme sanitarie.Nel capoluogo sabaudo non mancano le attività per trascorrere una bellissima giornata fra la magia del Natale e il fascino della cultura. Le manifestazioni saranno dislocate in diversi quartieri di Torino, comprese le periferie.Per i dettagli e gli orari dei singoli mercatini rimandiamo allo specchietto riepilogativo qui sotto.Bunker di via Paganini 200, Torino12 dicembre 2021Ingresso libero. Green Pass obbligatorio.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.Borgo DoraTutti i sabati di dicembre e domenica 12 dicembre 2021.Maggiori informazioni nel nostro articolo dedicato Artigianato Artistico Autoprodotto - Edizione nataliziain via Carlo Alberto, Torino6-7-8 dicembre11-12 dicembre18-19 dicembre20-21-22-23-24 dicembre 2021.Maggiori informazioni sul sito ufficiale Palazzina di Caccia di Stupinigi4, 5, 8, 11, 12, 18 e 19 dicembre 2021Mercatini, prodotti enogastronomici, presepe e il Villaggio degli Elfi con la Casa di Babbo Natale.Maggiori informazioni nel nostro articolo dedicato presso Agricaddi via Valdengo 22 a Torino, Circ.627 novembre e 4, 11 e 18 dicembre 2021dalle ore 10 alle 16.Maggiori informazioni a questa pagina.Villa della Regina 9/d, TorinoApertura il lunedì ore 15-19 e dal martedì alla domenica ore 10-19.presso UgiDue in corso Dante 101, Torinodal 27 novembre al 24 dicembre dalle ore 11 alle 19.presso la Fabbrica del Chinino, in Via Taggia 25/A, Torinodal 20 novembre al 24 dicembre 2021aperta da lunedì a sabato dalle ore 11 alle 17.per raggiungere Torino in auto basta percorre una delle seguenti autostrade a seconda della provenienza: A4 (Torino – Milano), A5 (Torino - Ivrea), A6 (Torino – Savona), A21 (Torino – Piacenza), poi seguire le indicazioni per il centro.Può essere comodo scegliere il treno, le stazioni principali sono:- Porta Nuova, che garantisce collegamenti con Roma, Milano, Genova, Firenze, Bologna, Venezia, Francia;- Porta Susa, con collegamenti a Roma, Milano, Firenze, Bologna, Venezia, Spagna, Francia (TGV);- Lingotto e Stazione Dora, che è collegata con l’Aeroporto Internazionale di Torino "Sandro Pertini" ogni 30 minuti.