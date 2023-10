Luci d'Artista a Torino: le luminarie di Natale

Informazioni utili per vedere le Luci d'Artista

Nel 1997 nacque aun’idea che da quell’anno si sarebbe continuamente nutrita di entusiasmo e ammirazione portando alla sublimazione artistica il capoluogo sabaudo e sdoganando nel Terzo Millennio euforia e cultura del Natale. Siamo nel 2023 enon dimostra alcun segno di cedimento, seguitando a coinvolgere chiunque bazzichi dalle parti del ricchissimo centro storico, vero motore propulsivo della “Città della Mole”, ma anche dalle parti delle periferie.Per l’occasione, la città piemontese si vestedi sontuoserealizzate dadi fama internazionale.Visione e concetto sposano la causa salendo sul caleidoscopico palcoscenico del periodo natalizio e riscuotendo, perciò, un successo caldeggiato anche da questa nuova edizione, la XXVI, che ha avuto negli anni emulazioni e sviluppi anche in altre città d'Italia (, ad esempio, hanno clonato l’evento trasponendolo nel proprio territorio rispettivamente dal 2006 e dal 2016).Torino indossa il suo abito più sgargiante in grado di illuminare a giorno le sere più fredde, irradiando il calore della festa tramite giochi di effervescente estetica, tutta imbastita sull’intensità dei lumen, ma soprattutto sul design delle lucenti decorazioni a sovrastare e agghindare le piazze ariose, le vie eleganti e, non ultima, laLuci d’Artista è certamente fra i principali eventi deltorinese e catalizza l’attenzione degli abitanti ma anche dei tantissimi turisti in visita per edifici, musei e locali.Nate come luminarie per celebrare le feste natalizie, le Luci sono immediatamente diventate un obiettivo ambizioso, ovvero quello di creare una collezione pubblica di installazioni d’arte contemporanea, espressione di “una cultura alta capace di comunicare con tutti”, come affermava Fiorenzo Alfieri, che ne era stato l'ideatore.Da quest'anno Luci d’Artista inizia un processo di mutazione della propria identità, con l'idea di diventare una vera e propria istituzione dedicata al contemporaneo, attiva tutto l’anno e non solo nei mesi invernali, dotata di una comunicazione continuativa con il proprio pubblico.Per ilsono in totale 27 le Luci d'Artista previste tra temporanee e permanenti, oltre a una serie di "Costellazioni", ovvero installazioni luminose collaterali sparse per la città. LaÈ disponibile anche uncon una guida turistica per ammirare dall’alto dell'le Luci d'Artista. Le date: sabato 4-11-18-25 novembre 2023 e ogni sabato e domenica dal 2 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 + i giorni 8-25-26 dicembre e 1 gennaio.Luci d’Artistavarie location a Torino (Piemonte).dal 28 ottobre 2023 al 14 gennaio 2024.gratuito.luminarie.l’inaugurazione è prevista venerdì 27 ottobre alle 18:30 in Piazza Carlo Alberto.Maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.le autostrade che servono la città sono la A4 Torino – Milano, A5 Torino – Ivrea, A6 Torino – Savona, A21 Torino – Piacenza e A32 Torino – Traforo del Frejus.Le stazioni ferroviarie sono quattro: Porta Susa, Porta Nuova, Lingotto e Stazione Dora.Gli autobus di linea urbana sono gestiti dalla GTT.L’aeroporto “Sandro Pertini” si trova a Caselle Torinese.