Luci d'Artista a Salerno: le luminarie di Natale

Informazioni utili, date e orari delle Luci d'Artista

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Immaginando di sorvolare l’Italia intera con ali di cera, subito si avverte il calore del nostro Paese e la sua innata capacità di illuminarsi a festa in occasione del Natale. Se la quantità di calore corrispondesse al numero di lumen emanati, si rischierebbe di condividere il destino del povero Icaro volteggiando sulla costiera amalfitana, specialmente su, dove ogni anno il centro abbaglia con le sue straordinarie, assiepate in un grande abbraccio che va sotto la voce "".Questo tripudio iridescente conta una serie diimmerse nel clima cittadino a cavallo fra autunno e inverno, che prende spunto dall'analogo, il quale ha dato vita a un vero e propriocon la cittadina campana.Ebbene, dopo la sosta per la pandemia degli ultimi anni, letornano ufficialmentenel centro storico, accompagnate dagli immancabilie da un ricco programma appuntamenti. Sono numerose le novità di questa edizione con nuove installazioni e tanti eventi collaterali di cultura, spettacolo e shopping.Ricordiamo infine che come ogni anno, fin dalla prima edizione, le lampadine delle opere sono a led e a basso consumo energetico.Luci d'ArtistaSalerno (Campania).dal 2 dicembre 2022 a fine gennaio 2023.ingresso gratuito.le luminarie sono attive dal crepuscolo a mezzanotte.maggiori informazioni sul sito ufficiale del Comune o sulla pagina Facebook dedicata.in auto si può viaggiare sulla A1 Napoli-Salerno con uscita Vietri sul Mare o Salerno; A30 Caserta-Roma con uscita Fratte/Salerno centro; A3 Salerno-Reggio Calabria con uscita Pontecagnano o Fratte/Salerno centro.I treni partenti dalle principali città fermano alla stazione di Salerno. L’aeroporto “Salerno Costa d’Amalfi” dista dalla città soltanto 20 km.si consiglia di parcheggiare la propria vettura al grande parcheggio dello Stadio Arechi e da qui raggiungere Luci d’Artista con metro e bus.