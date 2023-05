La Sagra delle Pennette all'Ogliarese a Ogliara, Salerno

Informazioni utili per partecipare alla sagra

Calendario delle aperture

Ogliara è una piccola frazione collinare di Salerno, da dove si gode di un'imperdibile vista sulla città e sul golfo. Proprio qui, puntualmente dal 2006, si svolge la Sagra delle Pennette all'Oglilarese, nata dall'evoluzione di una precedente sagra gastronomica paesana. Anche quest'anno la Pro Loco organizza questa manifestazione, in programma nel fine settimana del 30 giugno al 2 luglio 2023. Le pennette sono una prelibatezza tipica della gastronomia locale, condite con fiori di zucca (detti "sciurilli"), zucchine, guanciale e grana, anche se nella preparazione si usano molti altri ingredienti per insaporire, tra cui la cipolla, il brodo vegetale e il vino bianco secco. Una delle particolarità di questo appuntamento, che riprende la tradizione delle vecchie sagre di Ogliara, è quella di servire le pennette in un piatto di terracotta, che successivamente si può portare a casa e riutilizzare. Lo stand gastronomico non propone comunque solo pasta, ma anche altri prodotti tipici come melanzane, formaggi, salsicce, vino, l'immancabile limoncello e le zeppole. C'è inoltre uno stand che distribuisce prodotti per celiaci, cucinati in una struttura separata. A garantire il divertimento, infine, non manca la musica dal vivo ogni sera. Sagra delle Pennette all'Oglilarese Ogliara, frazione di Salerno. dal 30 giugno al 2 luglio 2023. ingresso gratuito. maggiori informazioni sul sito e sulla pagina Facebook della Pro Loco. Ogliara si trova a 3 km dall'uscita di San Mango Piemonte (A3), direzione Salerno. Per chi arriva da Salerno: direzione Fratte-Matierno-Ogliara.