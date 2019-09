Il Raduno Nazionale dei Marinai d'Italia a Salerno

Informazioni utili, date e orari per visitare il Raduno

Amanti del mare e delle imbarcazioni che da secoli lo solcano, siete avvisati:ospita il, all’interno della settimana del mare (24-29 settembre); una manifestazione suggestiva che culmina domenica con lasul lungomare, in programma dalle 10.30, di più di diecimila soci, studenti degli istituti nautici italiani, reparti in armi della Marina e di altre forze armate che operano sul mare.Ad attendere in porto i curiosi anche la nave scuola della Marina Militare Italiana,, la più bella al mondo come ebbe a dire la portaerei statunitense USS Independence, nel 1962, che incrociò il veliero nel Mediterraneo.Vanto e orgoglio della nostra Marina militare, la Vespucci fu ideata riprendendo i progetti del veliero Monarca, l'ammiraglia della Real Marina del Regno delle Due Sicilie, e varata nel 1931 a Castellammare di Stabia . Durante la manifestazione l’Amerigo Vespucci aprirà i ponti ai visitatori conil 28 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 20, e il 29 settembre dalle 14.30 alle 20; negli stessi giorni e orari (ad eccezione di domenica, dove la visita partirà alle 16) sarà possibile visitare anche laDurante il Raduno Nazionale dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, verranno allestite una mostra del, unae unadi Marina a Palazzo Fruscione.Alla Stazione Marittima è previstacon info desk mentre a piazza Sedile di Porta Nuova è allestito ilIl raduno è organizzato dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, con il supporto della Marina Militare, della Regione Campania e del Comune di Salerno.: Raduno Nazionale dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia: Salerno: dal 28 al 29 settembre 2019: sabato dalle 9.30 alle 18.30 e domenica dalle 9 alle 18: ingresso libero: sul sito ufficiale dell’Associazione: la stazione ferroviaria di Salerno si trova a poco più di 200 metri dal portoScopri tutti gli eventi della Campania