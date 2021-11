I mercatini di Natale a Stupinigi di Nichelino

Informazioni utili, date e orari per visitare il mercatino

Calendario delle aperture

Dicembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

L'immancabile appuntamento delle festività natalizie a Nichelino si ripete come sempre con la manifestazione, che va in scena(weekend e festivi solamente) nella Palazzina di Caccia di Stupinigi , alle porte di Torino L’eleganza del luogo, antica reggia dei Savoia, contribuisce al clima da favola dell’evento, ma i protagonisti restano comunque loro, i bambini.Natale è Reale li invita a una full immersion di spettacoli, di letture animate, di laboratori in cui diventano i protagonisti.Ci saranno recite teatrali ("Rudolph brilla nell'oscurità" e "Tutto è reale se ci credi"), undove mettere alla prova creatività e rimboccarsi le maniche, ma anchecon i personaggi della storia e dei boschi di Babbo Natale che accompagneranno i visitatori alla scoperta dellaper un selfie da mostrare agli amici e ai nonni, ma soprattutto per raccogliere desideri e mettere in pista un sistema di consegne che ancora oggi fa non teme confronti con Amazon.Troverete, tra le bancarelle delallestito al coperto e riscaldato nelle Scuderie Reali, oggeti di design, artigianato piemontese e italiano di qualità, ma anche enogastronomia del territorio, come quella proposta nel, dove si possono prenotare cene di auguri o feste di compleanno.In collaborazione con la Città di Nichelino, la tradizione deisarà ospitata per la prima volta a Natale è Reale: per l'occasione i capolavori dei presepisti maltesi saranno visibili assieme al presepe meccanizzato di Giovanni Viviani e alla straordinaria esposizione di presepi in miniatura della Famija Vinoveisa.Ilè non stop, alcuni eventi sono ricorrenti, altri a rotazione, e alcuni anche a numero chiuso (se avete già le idee chiare, potete prenotarli già dal sito del mercatino).Ricordiamo infine che tra un evento e l’altro è possibile visitare l’appartamento del Re e gli altri ambienti della Palazzina, gioiello del barocco italiano firmato da Giuseppe Juvarra.: Natale è Reale: Palazzina di Caccia, Piazza Principe Amedeo n°7 a Stupinigi di Nichelino (Torino): dal 4 al 19 dicembre 2021 (weekend e festivi)- Sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle 21(accessibile tutta la manifestazione: mercatino, presepi, le Scuderie delle Renne, l’Ufficio Postale, il Villaggio degli Elfi, la Casa di Babbo Natale e si svolgeranno tutte le attività di laboratorio).- Xmas Street Food al coperto:sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle 21- Maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione o sulla pagina Facebook dedicata.gratis fino a 3 anni;biglietti dai 3 anni in su: a partire da 6,5 euro.Sul sito sono acquistabili diversi pacchetti di ingresso.siamo alle porte di Torino, 10 km a sud-ovest del centro città, con collegamento diretto tramite tangenziale sud (uscita Stupinigi).Trasporto pubblico: da Torino, bus linea 41 dalla stazione FS Lingotto, 20 minuti di tragitto.