La Mostra su Frida Kahlo a Torino, Palazzina di Caccia di Stupinigi

E’ lavicino aa presentare l’imperdibile mostra dedicata adal giornoinfatti, sarà possibile per il grande pubblico immergersi nell’universo splendido della grande pittrice, attraverso una selezione di, capaci di immortalare momenti salienti e particolarmente significativi rispetto alla sfera più intima della grande donna, profondamente amata in tutto il mondo.” è il titolo del progetto espositivo che racconta forza e coraggio della talentuosa artista, voluto e proposto dasguardo intimo e privato, che permetterà al grande pubblico di avvicinarsi al mondo emotivo della grande artista messicana, attraverso un, grazie all'esposizione della più importante e ricca collezione di fotografie della prolifica e amatissima icona., circasaranno le foto esposte, e certamente eccezionale occasione anche per lasciarsi trasportareLa mostra si apre con unae si sviluppa ripercorrendo iper l'artista: glie i, per esempio, ma ancora spazi e ambienti come il. E’ l’anima di Frida Kahlo che qui abbiamo il privilegio di avvicinare e osservare da una prospettiva unica e preziosa nella comprensione dell’eccezionalità di questa coraggiosa donna.Tra le immagini imperdibili conquista il visitatore la celebre “”.Frida Kahlo through the lens of Nickolas MurayPalazzina di Caccia di Stupinigi, Nichelino 5 marzo – 5 giugno 2022martedì - venerdì 10.00 - 17.30; sabato e domenica 10.00 - 18.30intero euro 14,00 + prevendita -Scopri le altre mostre d'arte in Piemonte