Mercatini di Natale a Vipiteno (Sudtirolo)

Informazioni, date e orari dei mercatini di Natale

Calendario delle aperture

(Sterzing) è una delle città classiche dei mercatini di Natale del Sudtirolo. Qui l'atmosfera è resa suggestiva dall'che pervade il centro storico della città con le sue architetture tardo-medievali e la struttura urbanistica modellata dall'attività mineraria dell'anticaGrazie alle recenti ristrutturazioni del centro storico, che hanno portato Vipiteno a recuperare l'antico splendore,la visita diventa una riscoperta continua di scorci e tradizioni in uno deiIl mercatino di Natale di Vipiteno si svolge quest'annoDurante l'Avvento gli abeti e i pini, simboli di vita e della pace del Natale, diventano i protagonisti delle strade della città, ricchi dei decori più tradizionali come i tipici biscotti di panpepato, gli splendidi addobbi in legno e i caratteristici decori fatti con le mele e le noci.Il luogo dedicato a questo spettacolo è la piazza principale, su cui veglia la grande, il simbolo indiscusso di Vipiteno, sulla quale è stato installato un nuovo carillon con 25 campane che suona tutti i giorni alle ore 17.La cittadina è pervasa dal suono delle campane tutto l'anno: possono essere quelle della chiesa o quelle degli animali, ma resta il fatto che tutte le campane hanno sempre qualcosa da dirci. Per questo il Natale 2022 ha come tema le "".Gli stand del mercatino di Natale offrono una vasta gamma di specialità culinarie altoatesine, ma anche opportunità per i bambini e le famiglie, che possono divertirsi con una gita in carrozza trainata dai cavalli nel centro storico.Assieme a, quello di Vipiteno è considerato uno dei cinqueMercatino di Natale di Vipiteno - Weihnachtsmarkt Sterzingin Piazza Città a Vipiteno / Stadtplatz Sterzing (provincia di Bolzano/Bozen).dal 24 novembre 2022 al 6 gennaio 2023.aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19;giovedì 24 novembre (inaugurazione) ore 17-19;24 dicembre ore 10-13;25 dicembre chiuso;31 dicembre ore 10-17;1 gennaio ore 12-19.Maggiori informazioni sul sito ufficiale Vipiteno si può raggiungere in camper e automobile seguendo l'autostrada A22 in direzione nord fino all'uscita di Vipiteno. Da qui seguire le indicazioni per i parcheggi delle auto e gli speciali parcheggi per i camper.In treno: la stazione di Vipiteno è collegata alle maggiori città italiane, con coincidenza a Bologna e Verona.In aereo ci sono voli giornalieri da e per Roma Fiumicino e Milano Malpensa con arrivo all'aeroporto dioppure si atterra a Verona Villafranca, da dove proseguire per Vipiteno con il treno.Fonte foto, cortesia: mercatinonatalizio-vipiteno.com