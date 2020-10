Mercatini di Natale a Bressanone

Informazioni, date e orari del mercatino di Natale di Bressanone

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Si avvicina un periodo di grande festa e magia per: l’Avvento porta il rigore dell’inverno ma anche il calore del Natale, con l’atmosfera delle sue luci che rivestono le stradine dele preparano a quell’emozione dell’attesa che si trasforma in gioia giorno dopo giorno.Durante l’Avvento gli artigiani aprono le loro bancarelle con il meglio che il(Brixner Weihnachtsmarkt) può offrire: oggetti tipici di legno intagliato, ceramiche, presepi, sculture, angioletti in vetro, candele colorate, sfere, ghirlande e le immancabili e gustose specialità culinarie dell`Alto Adige.Nel 2020 il mercatino di Bressanone festeggia ile, nonostante la stuazione dell'emergenza sanitaria del Covid-19 non sia ancora superata, qui non si rinuncia a celebrare la ricorrenza. Si farà in sicurezza, nel rispetto delle misure anti-contagio, con un programma per i bambini che comprendel’attesissimadurante il weekend e, ovviamente, le consuete casette di legno.La piazza centrale di Bressanone, impreziosita dal profilo del Duomo, del municipio e dalla Chiesa Parrocchiale di S.Michele, forma un magico scenario per uno dei piùGliparteciperanno all’eventocon le proprie bancarelle addobbate e ciascuno con l’offerta dei prodotti tipici dell’artigianato alpino: si va dalle opere in legno ai presepi, dagli addobbi degli alberi alle ceramiche rigorosamente fatte a mano e tutti gli altri articoli del Natale in stile tirolese.Non mancheranno lecon la loro scia di aromi e profumi che renderanno davvero indimenticabile l'esperienza a Bressanone. Anche l’orecchio avrà la sua parte con glitenuti dai cori locali che si esibiranno in numerosi concerti d’Avvento.Ildel mercatino non è ancora stato comunicato, ma sappiamo che ci sarà l'ingresso dell’Angelo di Natale con al seguito gli angeli barocchi (ogni sabato) e l'apertura quotidiana di una finestra del tradizionale calendario d'Avvento dall'1 al 24 dicembre alle ore 16:30, dove si distribuiranno ai bambini i biglietti della lotteria.Tra gli appuntamenti più attesi, anche quest'anno nella Hofburg torna lo spettacolo multimediale: sarà il light musical show “" ad accompagnare gli spettatori in un viaggio emozionante a partire dal 26 novembre 2020 (tre show al giorno, tutti i giorni tranne il 24-25 dicembre).Mercatino di Natale di Bressanone - Weihnachtsmartk Brixendal 27 novembre 2020 al 6 gennaio 2021. Chiuso il 25 dicembre.Piazza del Duomo, Bressanone (Bolzano).: (orari riferiti alla scorsa edizione)dal lunedì al giovedì ore 10-19;venerdì e sabato ore 10-19:30;domenica e festivi ore 9:30-19.Il 24/12 e il 31/12 dalle 10 alle 16;l'1 gennaio dalle 12 alle 19;il 6 gennaio dalle 10 alle 18.Gli stand gastronomici rimangono aperti un'ora in più rispetto alle bancarelle.ingresso gratuito.maggiori informazioni sulla pagina ufficiale