Lo spettacolo di luci e musica a Bressanone, Palazzo Vescovile

Tutti pronti con il naso all'insù per ammirare il "", il light musical dove le luci e la musica accendono le festività natalizie di. L’appuntamento è in programmaLa storia è stata scritta dalla regista e attrice Eva Kuen. La realizzazione coinvolge anche Stephen Lloyd, che compone le musiche e ad Arno Dejaco, i cui testi delle canzoni sono in sintonia con la musica, con la collaborazione con gli artisti francesi della luce di Spectaculaire. I protagonisti Liora e Monsieur Ticktack sono interpretati dagli attori brissinesi Viktoria Obermarzoner e Peter Schorn, oltre ad Anna Fink ed Emanuele Colombi.La tradizione dei musical rivive con i colori e le luci che disegnano il cortile interno dell’anticadi Bressanone, ilLo spettacolo racconta la storia del valore del momento vissuto. Liora, scossa dal suo mondo dove la gente era felice e si divertiva, deve sperimentare l'improvvisa trasformazione del "nido" della famiglia, in un mondo in cui tutti combattono contro tutti. Per la bramosia di felicità, la gente comincia a catturare i momenti belli e li impacchetta in scatole. E così la felicità non condivisa si perde nell'oscurità di un inverno freddissimo.Liora si mette a cercare e incontra Tick Tack, un tipo strano che vive nel vecchio orologio della Hofburg. Insieme intraprendono un viaggio in cui Liora impara a fidarsi dello scorrere del tempo e a ritrovare la felicità perduta.Ricordiamo infine che oltre allo spettacolo di luci e musica presso il Palazzo Vescovile, le stradine del centro storico ospitano i, parte dei cosiddetti, tra i più suggestivi di tutta Italia.: Liora. Il valore del tempo: Palazzo Vescovile, Bressanone (Bolzano).: dal 24 novembre 2022 al 7 gennaio 2023. Chiuso il 24-25 dicembre.videomapping.Light Musical da domenica a giovedì:ore 17:30 in lingua tedescaore 18:30 in lingua italiana.Light Musical il venerdì, sabato e giorni festivi:ore 17:30 in lingua tedescaore 18:30 in lingua italianaore 19:30 in lingua italiana.- Dal lunedì al giovedì:adulti: 10 €studenti e anziani (con documento): 9 €.- Weekend e festivi:adulti: 12 €studenti e anziani (con documento): 11 €.- Bambini:entrata libera per bambini sotto i 6 anni.6–9 anni: € 210–14 anni: € 5- Gruppi (>20 persone): € 10.- Accesso senza barriere:Disabilità dal 46 al 73 %: sconto del 50 % (con documento d'identità) + accompagnatori: gratis.Disabilità dal 74 al 100 %: gratuita (con documento d'identità) + accompagnatori: gratuiti.- Non sono ammessi i cani.: maggiori informazioni e acquisto biglietti sul sito ufficiale di Bressanone Turismo.: siamo a una quarantina di chilometri a nord di, da dove è sufficiente seguire la A22/E45 e poi la SS12.