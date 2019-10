I Mercatini di Natale originali dell'Alto Adige

Mercatini di Natale di Bolzano

Il retaggio culturale delle proprie origini e l’influenza del vicino mondo germanico fa sì che, più di ogni altra regione italiana, in Alto Adige sia sentita e tramandata laQui infatti le festività natalizie sono un momento speciale dell’anno, dove le attività quotidiane, la cucina e i commerci si trasformano plasmati dall'avvicinamento alla festa più importante.Le vallate alpine si riempiono degli odori dei dolci appena cotti e dell’inconfondibile aroma del vin brulè, mentre le musiche e i canti di Natale risuonano nell’aria tra le strade dei borghi.Tutti i paesi altoatesini propongono ogni anno i classici mercatini di Natale, ma alcuni di questi sono conosciuti come iche, in rigoroso ordine alfabetico, sono rispettivamente quelli di Bolzano Vipiteno , che per le loro caratteristiche sono considerati tra i più belli d’Italia.I Mercatini Originali dell’Alto Adige hanno le medesime date di apertura e chiusura: per quest’anno l’appuntamento è(con chiusura nella sola giornata del 25 dicembre).Sono cinque città per altrettanti modi di vedere, gustare e vivere le emozioni del Natale. Andiamo a scoprirli uno ad uno.Il cuore delle feste natalizie è la centrale Piazza Walther, dove si concentrano non solo le bancarelle di artigianato e idee regali, ma anche gli chalet che propongono le prelibatezze gastronomiche tipiche del periodo e tante attività di contorno (animazioni, bande folcloristiche, cori e molto altro.Tutto il centro è pervaso dall’atmosfera natalizia: ci sono le giostre e la pista di pattinaggio su ghiaccio, il presepe vivente, le luminarie, incontri, mostre e anche la Lunga Notte dei Musei, durante la quale sono aperti fino a tarda ora i musei cittadini.A Bressanone è Piazza del Duomo ad essere la cornice designata per il Natale in città.Il Brixner Weihnachtsmarkt propone un’interessante commistione tra sacro e pagano, dove il primo è rappresentato dalla mostra dei presepi nella Hofburg, mentre il secondo si manifesta nell’inquietante presenza dei Krampus, diavoli mascherati che accompagnano San Nicolò nella sua sfilata per le strade della città.Ad accompagnare i visitatori nel loro giro per i mercatini c’è l’immancabile gastronomia e lo spettacolo “Best of Soliman’s Dream”, realizzato nel cortile del palazzo vescovile.Il centro storico medievale di Brunico, ai piedi del Plan de Corones , incastonato tra le splendide vette delle Dolomiti, accoglie le casette di legno di uno dei mercatini di Natale più belli dell’Alto Adige.Oltre all’artigianato e alla gastronomia, quest’anno viene allestito un percorso di presepi nel Parco Tschurtschenthaler, mentre nel Convento delle Orsoline sono in mostra presepi antichi.Ancora, il 22 dicembre un presepe vivente sfilerà per le vie del centro storico e sarà inoltre realizzata per tutta la durata delle feste un’istallazione luminosa con quattro oggetti luminosi ispirati alla corona dell’Avvento, posizionata attorno alla colonna Mariana nella Oberstadt.Nel punto in cui si incontrano la Val Venosta, la Val Passiria e la Val d’Adige, Merano è protagonista di un Natale che porta con sé un programma di iniziative particolarmente ricco.In agenda c'è il mercatino con le tipiche casette di legno che espongono artigianato tradizionale e specialità altoatesine, ma anche l’immancabile pista di pattinaggio su ghiaccio, concerti, spazi e animazioni per i bambini, l’arrivo di San Nicolò, la sfilata dei Krampus, eventi sportivi, aperitivi, spettacoli e laboratori.Tra le architetture medievali del centro di Vipiteno, è Piazza Città a ospitare il classico mercatino di Natale.Qui si trovano pezzi di artigianato unico, idee regalo, prelibatezze della cucina altoatesina e anche la possibilità di visitare la suggestiva mostra dei presepi all’interno dell’iconica Torre delle Dodici.A fare da contorno, come sempre, tra i vicoli della cittadina non mancano le musiche natalizie e i giri in carrozza trainata dai cavalli.